به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،فرمانده سپاه کربلای مازندران در نخستین همایش علمی تربیت‌بدنی سپاه کربلا، با تأکید بر اینکه آمادگی جسمانی فراتر از فواید پزشکی، یک مؤلفه استراتژیک در ارتقای توان مدیریتی و فرماندهی است، بر ضرورت آمادگی بدنی برای مقابله با پیچیدگی‌های جنگ‌های ترکیبی و شناختی تأکید کرد.

سردار موحد در این همایش با اشاره به نقش حیاتی تربیت‌بدنی در نظام فرماندهی، اظهار داشت: هدف از توجه به ورزش، تنها بهبود سلامت جسم نیست؛ بلکه ورزش ابزاری برای تقویت اراده، افزایش تمرکز، کنترل هیجانات و بهبود توان تصمیم‌گیری در لحظات بحرانی و شرایط دشوار است.

وی افزود که فرماندهانی که برنامه‌ریزی بدنی دارند، در مواجهه با فشار‌های روانی و خستگی مفرط، انسجام و آرامش خود را بهتر حفظ می‌کنند.

فرمانده سپاه کربلای مازندران همچنین به تأثیر مثبت فعالیت‌های ورزشی بر ساختار سازمانی اشاره کرد و گفت: ورزش‌های گروهی، مفاهیمی، چون هماهنگی، اعتماد متقابل و درک مشترک را در میان اعضا تقویت می‌کنند که این دقیقاً همان چیزی است که در حل مسائل و رفع گره‌های کاری در مدیریت سازمانی مورد نیاز است.

سردار موحد با تحلیل فضای امنیتی کنونی، بر اهمیت توانمندی در شرایط عدم قطعیت تأکید کرد: ما امروز با جنگ‌های ترکیبی و شناختی روبه‌رو هستیم؛ عرصه‌هایی که با نوسان، پیچیدگی و ابهام شناخته می‌شوند. در چنین فضایی، توانایی تصمیم‌گیری سریع و دقیق، که ریشه در آمادگی جسمانی و ذهنی دارد، از مهم‌ترین قابلیت‌های فرماندهان محسوب می‌شود.

فرمانده سپاه کربلا با استناد به آموزه‌های اسلامی و آیه قرآن درباره ویژگی‌های فرماندهی بنی‌اسرائیل، بر ضرورت همراه علم و آگاهی با قدرت و آمادگی جسمانی تأکید کرد.

وی تصریح نمود: برای داشتن مجموعه‌ای بانشاط و توانمند، باید در کنار تقویت باور‌های دینی و معنوی، ورزش را در میان فرماندهان، پاسداران و بسیجیان نهادینه کرد تا سلامت جسمانی زمینه‌ساز خدمت مجاهدانه و تقویت اراده باشد.

در پایان این مراسم که با حضور مدیران، مسئولان و اعضای هیئت‌های ورزشی برگزار شد، از خانواده شهید شیخ‌الاسلامی تجلیل به عمل آمد و پوستر نخستین همایش علمی تربیت‌بدنی سپاه کربلا مازندران نیز رونمایی شد.