شبکه‌های یک و چهار سیما با پخش سری جدید برنامه گفت‌وگومحور «طلوع ماه» با حضور چهره‌های برجسته علمی و فرهنگی کشور و مینی‌سریال جنایی و مهیج «فاخته شیشه‌ای»، مخاطبان خود را همراهی می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سری جدید برنامه «طلوع ماه» به تهیه‌کنندگی رضا خوشدل و اجرای داریوش ارجمند، جمعه‌ها ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

این برنامه تولید گروه فرهنگ، تاریخ و هنر شبکه یک است و با هدف بازخوانی تجربیات و دستاورد‌های مفاخر ایران، میزبان استادانی، چون محمود گلابچی (معماری)، حسین آذرنیوند (محیط زیست)، حسین اردکانی (هواشناسی) و جواد محقق (ادبیات) خواهد بود و در کنار گفت‌و‌گو، مستند‌های کوتاهی از زندگی این شخصیت‌ها را نیز به تصویر می‌کشد.

همچنین مینی‌سریال ۶ قسمتی «فاخته شیشه‌ای» (The Crystal Cuckoo) محصول سال ۲۰۲۵ کشور اسپانیا به کارگردانی لائورا آلوئا و خوان میگل دل‌کاستیو، از بامداد یکشنبه ۲۶ مهرماه ساعت ۰۰:۰۵ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود و تکرار آن ساعت‌های ۱۱:۰۰ و ۱۷:۰۰ همان روز پخش خواهد شد.

این اثر در گونه درام و معمایی، روایتگر ماجرای پزشکی جوان پس از دریافت پیوند قلب و پیگیری هویت اهداکننده در شهری کوهستانی است که به مفاهیمی همچون اهدای عضو، همدلی و قدردانی از بازماندگان می‌پردازد.