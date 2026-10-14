به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده سپاه کربلا در نخستین همایش علمی تربیت‌بدنی سپاه کربلا امروز در بابلسر، با تأکید بر نقش ورزش در تقویت اراده، افزایش تمرکز و بهبود تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی، آمادگی جسمانی را یکی از عوامل مؤثر در ارتقاء توان مدیریتی و عملکرد سازمانی دانست.

سردار محمدرضا موحد در نخستین همایش علمی تربیت‌بدنی سپاه کربلا مازندران که با هدف تبیین جایگاه علم و دانش تربیت‌بدنی در ساختار سازمانی و مأموریت‌های سپاه در سالن همایش بهزیستی بابلسر برگزار شد، با اشاره به اهمیت ورزش در نظام فرماندهی و مدیریت سازمانی گفت: هدف از پرداختن به این موضوع، فقط بیان فواید پزشکی و جسمانی ورزش نیست، بلکه باید به نقش تربیت‌بدنی در ارتقای شایستگی‌های فرماندهی، تقویت اراده و افزایش توان مدیریتی در شرایط دشوار توجه کرد.

وی با بیان اینکه فعالیت بدنی منظم در بهبود عملکرد فردی و مدیریتی مؤثر است، افزود: ورزش می‌تواند به تقویت تمرکز، کنترل هیجانات، افزایش تحمل فشار‌های روانی و بهبود تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی کمک کند. فرماندهان و مدیرانی که برای سلامت جسم و آمادگی بدنی خود برنامه‌ریزی دارند، در موقعیت‌های دشوار بهتر می‌توانند آرامش و انسجام لازم را حفظ کنند.

فرمانده سپاه کربلا مازندران همچنین با تأکید بر نقش ورزش در تقویت روحیه کار گروهی و تعامل سازمانی تاکید کرد: هماهنگی، اعتماد متقابل و درک متقابل از جمله ویژگی‌هایی هستند که در جریان فعالیت‌های ورزشی گروهی تقویت می‌شوند و در مدیریت سازمانی، حل مسائل و رفع گره‌های کاری نیز از اهمیت بالایی برخوردارند.

وی با یادآوری فرهنگ ایثار و فداکاری شهدای دفاع مقدس و شهدای ورزشکار گفت: برای برخورداری از مجموعه‌ای آماده، بانشاط و توانمند، باید در کنار تقویت باور‌های دینی و معنوی، برنامه‌ریزی لازم برای توسعه ورزش و نهادینه‌کردن آمادگی جسمانی در میان فرماندهان، پاسداران و بسیجیان نیز انجام شود.

سردار موحد با تأکید بر اینکه آمادگی جسمانی زمینه‌ساز خدمت مجاهدانه و تقویت اراده است، افزود: در شرایط کنونی، با جنگ‌های ترکیبی و شناختی مواجه هستیم؛ عرصه‌ای که با نوسان، پیچیدگی و ابهام همراه است و در چنین فضایی، توان تصمیم‌گیری از مهم‌ترین قابلیت‌های مورد نیاز فرماندهان و مدیران به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت‌های ورزشی در مجموعه‌های سازمانی و مردمی گفت: توسعه ورزش، علاوه بر افزایش آمادگی جسمانی و ارتقای توان کاری افراد، می‌تواند در افزایش نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز نقش مؤثری ایفا کند.

در پایان این مراسم، از خانواده شهید شیخ‌الاسلامی قدردانی و همچنین پوستر نخستین همایش علمی تربیت‌بدنی سپاه کربلا مازندران رونمایی شد.