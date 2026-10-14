حمله گسترده روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین، بیش از ۶۰۰ هزار نفر را بدون برق گذاشت و خسارت قابل‌توجهی به تاسیسات نفت و گاز این کشور وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که این حمله گسترده تنها چند ساعت پس از درخواست او از متحدان غربی برای ارائه هشدار‌های زودهنگام صورت گرفت. به گفته وی، روسیه بیش از ۱۲۰ پهپاد و ۳۹ موشک بالستیک را به سمت کی‌یف و خارکیف شلیک کرده است.

زلنسکی در پیامی تاکید کرد که این تاسیسات همان زیرساخت‌هایی هستند که «آتش‌بس انرژی» اعلام‌شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شامل آنها می‌شود. خبرنگاران شبکه خبری سی‌ان‌ان در کی‌یف نیز صدای چندین انفجار را شنیده‌اند.

انتقاد کی‌یف از تاخیر در دریافت هشدار‌های اطلاعاتی

تنها چند ساعت پیش از این حمله، زلنسکی گفته بود دولت اوکراین پیش از حمله موشک‌های بالستیک، هیچ هشدار زودهنگامی از سوی متحدانش دریافت نکرده است. او افزود سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین این موشک‌ها را تنها زمانی شناسایی کردند که در آستانه رسیدن به کی‌یف بودند.

اطلاعاتی که آمریکا و دیگر متحدان در اختیار اوکراین قرار می‌دهند، شامل موقعیت پرتابگر‌های موشکی و داده‌های مسیر حرکت است، اما موشک‌های بالستیک روسیه می‌توانند ظرف چند دقیقه به کی‌یف برسند. ترامپ روز گذشته در پاسخ به پرسشی درباره توقف تبادل اطلاعاتی گفت که آمریکا این همکاری را متوقف نکرده و برای پایان دادن به جنگ با دو طرف همکاری می‌کند.

وضعیت آتش‌بس انرژی و واکنش‌ها

دولت آمریکا پیش‌تر کی‌یف و متحدان غربی را تهدید کرده بود در صورت ادامه حملات دوربرد به تاسیسات سوخت‌رسانی روسیه، روند ارسال اطلاعات و فروش جنگ‌افزار را متوقف می‌سازد. به دنبال این هشدار، ترامپ طرحی تحت عنوان «آتش‌بس انرژی» ارائه داد که مایه غافلگیری طرفین شد. رئیس‌جمهور اوکراین بلافاصله مسکو را ناقض این طرح معرفی کرد و هم‌زمان آمادگی کشورش را برای اجرای مشروط آن ابراز داشت. ترامپ نیز پاسخ قطعی درباره ادعای نقض توافق را به آینده موکول کرد.