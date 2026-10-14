معاون رئیس‌جمهور پیشین آمریکا ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های دونالد ترامپ و جنگ علیه ایران، تاکید کرد که شهروندان آمریکایی از فشار‌های فزاینده اقتصادی خسته شده و آماده‌اند تا به کار دولت او پایان دهند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کامالا هریس، معاون جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا در پیامی در فضای مجازی نوشت: آمریکایی‌ها برای تامین مایحتاج اساسی از جمله بنزین، اقلام خوراکی، اجاره‌بها، مراقبت از کودک و هزینه‌های درمانی با دشواری روبه‌رو هستند، در حالی که دستمزدهایشان همگام با افزایش مخارج رشد نکرده است.

هریس با اشاره به پیامدهای مالی ناشی از تجاوز آمریکایی - صهیونی علیه ایران، تاکید کرد: «مردم از اینکه ناچار باشند میان بنزین و مایحتاج خوراکی دست به انتخاب بزنند، خسته شده‌اند.»

او جنگ ترامپ علیه ایران را عامل تشدید فشار‌های مالی بر خانوار‌ها دانست و دولت او را مجموعه‌ای «سنگدل، فاسد و بی‌کفایت» توصیف کرد که رای‌دهندگان آماده‌اند آن را به چالش بکشند.

افت محبوبیت ترامپ در آستانه انتخابات

بر اساس آمار نظرسنجی‌های «سیلور بولتن» که بی‌بی‌سی منتشر کرده است، میزان رضایت مردمی از دونالد ترامپ، از کمی بالاتر از ۵۰ درصد در آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش، به حدود ۳۷ درصد کاهش یافته است. این رقم در زمان آغاز حملات هوایی متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در اواخر فوریه حدود ۴۲ درصد بود و اندکی پس از آن به زیر ۴۰ درصد سقوط کرد.

با توجه به اکثریت شکننده جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان، همه ۴۳۵ کرسی این مجلس به همراه ۳۵ کرسی سنا در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر به رای گذاشته خواهند شد و دموکرات‌ها در تلاش‌اند از این ریزش آرا برای بازپس‌گیری کنترل کنگره بهره ببرند.

سنگینی بار جنگ و هزینه‌های درمان بر دوش جمهوری‌خواهان

جنگ علیه ایران عرضه انرژی را دچار اختلال کرده و به افزایش قیمت بنزین دامن زده است؛ مسئله‌ای که وعده انتخاباتی ترامپ مبنی بر کاهش هزینه‌های زندگی را زیر سوال برده است. در حالی که ترامپ در اواخر فوریه به قیمت‌های بنزین زیر ۲.۳۰ دلار در هر گالن اشاره می‌کرد، این رقم پس از اختلال در عرضه انرژی خاورمیانه به حدود ۴ دلار رسیده است.

همچنین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که ۶۳ درصد از شرکت‌کنندگان در ماه اوت عملکرد ترامپ را در مدیریت این درگیری رد کرده‌اند. در همین حال، دموکرات‌ها تمرکز خود را بر افزایش هزینه‌های بیمه درمان و دسترسی به خدمات بهداشتی معطوف کرده‌اند، در حالی که موضوع مهاجرت همچنان یکی از چالش‌های محوری هر دو حزب در رقابت‌های پیش‌رو است.