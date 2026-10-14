به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر معصومه ادیب مدیرامور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مجری استانی طرح ملی «پرستار، سفیر حیات»، گفت: تاکنون بیش از هزار دانش آموز گیلانی ، نحوه امداد و احیای قلب و ریوی را از پرستاران و کارشناسان این دانشگاه فراگرفتند.

وی با تأکید بر نقش آموزشی و اجتماعی پرستاران، آموزش مهارت‌های پایه احیای قلبی‌ریوی به دانش‌آموزان را اقدامی مؤثر در ارتقای سواد سلامت جامعه، ترویج فرهنگ خودامدادی و دگرامدادی و افزایش آمادگی عمومی برای مواجهه با شرایط اضطراری دانست.

مدیرامور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اجرای این طرح هم‌زمان با هفته پرستار، گفت: پرستاران به واسطه دانش تخصصی، تجربه بالینی و ارتباط مستمر با مردم، ظرفیت ارزشمندی برای انتقال آموزش‌های ضروری سلامت به جامعه محسوب می شوند و حضور آن ها در مدارس می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فرهنگ پیشگیری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و کمک به همنوع باشد.

دکتر ادیب با بیان اینکه در بسیاری از شرایط اورژانسی، اقدام صحیح و به‌موقع افراد حاضر در صحنه می‌تواند فرصت نجات جان مصدومان را افزایش دهد، گفت: ایست قلبی و تنفسی از جمله موقعیت‌هایی است که شناخت علائم خطر، درخواست سریع کمک از نیروهای امدادی و آشنایی با اصول احیای قلبی‌ریوی می‌تواند اهمیت حیاتی داشته باشد.

وی گفت: آموزش این مهارت‌ها به دانش‌آموزان، علاوه بر افزایش آگاهی فردی، می‌تواند نسلی آگاه‌تر و آماده‌تر برای مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری پرورش دهد.

مدیرامور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: دانش‌آموزان در این دوره آموزشی، باید فرصت داشته باشند آموخته‌های خود را در محیط آموزشی و تحت نظارت مربیان مجرب تمرین کنند تا با مراحل اولیه اقدام در شرایط اضطراری آشنا شوند.