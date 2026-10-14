به گزارش خبرگزاری صداوسیما،در این مراسم، شرکت‌کنندگان به بررسی جایگاه حافظ شیرازی در فرهنگ و ادب فارسی و تأثیر اندیشه‌ها و آثار وی بر پیوند‌های ادبی و فرهنگی ایران و هند پرداختند.

دانشجویان گروه زبان و ادبیات فارسی با اجرای نعت شریف، فضای معنوی مراسم را عطرآگین کردند.

محسن علی، رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه، بر اهمیت پاسداشت میراث ادبی فارسی و معرفی آثار بزرگان این زبان به نسل جوان تأکید کرد.

در ادامه، عبدالرحیم، رئیس پیشین گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه، علیم اشرف خان، رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی و اقتدار محمد خان، رئیس دانشکده علوم انسانی و زبان‌های دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه، سخنرانی کردند و ابعاد مختلف شخصیت ادبی، عرفانی و فرهنگی حافظ شیرازی را مورد بررسی قرار دادند.

اقتدار محمد گفت: ایرانیان در عرصه‌های دین و ادب خدمات ارزنده‌ای انجام داده‌اند.

فریدالدین فریدعصر، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو در سخنان خود به معرفی جایگاه حافظ نزد ایرانیان و فارسی‌زبانان و واکاوی محبوبیت مردمی این شاعر پرداخت و با بیان ابعاد مختلف شعر و اندیشه او، شیوه‌های ادبی نوین برای انس و نزدیک شدن به جهان شعری حافظ را تشریح کرد.

وی همچنین به بیان اهمیت زبان و ادبیات فارسی در تحکیم پیوند‌های دیرینه فرهنگی میان ایران و هند پرداخت و جایگاه ممتاز حافظ شیرازی را در گسترش اندیشه‌های انسانی، عرفانی و اخلاقی و تعمیق تعاملات فرهنگی میان دو ملت مورد تأکید قرار داد.

در بخش پایانی مراسم، مظهر آصف، رئیس دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه، در سخنانی به بررسی غزل فارسی نزد شاعران بزرگ غزل‌سرا مانند سعدی، امیرخسرو و حافظ پرداخت.

همچنین، دانشجویان گروه زبان و ادبیات فارسی با اجرای غزل‌خوانی و ارائه مطالبی درباره حافظ شیرازی، جلوه‌هایی از توانمندی‌های ادبی و هنری خود را به نمایش گذاشتند.

مهدی باقرخان، شاعر پارسی‌سرای هندی، یکی از غزلیات فارسی خود را قرائت کرد.