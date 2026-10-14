به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا تقی پور در گفت‌و‌گو با شبکه خبر گفت: چند شاخص کلان می‌توان برای وضعیت نهایی جنگ در نظر گرفت. اول، اهدافی که آنها اعلام کرده بودند و گفته بودند ما می‌رویم جمهوری اسلامی ایران را نابود می‌کنیم و از تفاهم نامه اسلام آباد خارج شدند، چون خیلی تفاوت داشت با آن اهدافشان. نکته دوم تنگه هرمز است. برای آنها خیلی مهم است که بتوانند عبور امن و پایدار داشته باشند و الان می‌بینیم کاملاً اینجا در دست نیرو‌های جمهوری اسلامی ایران است. البته این هم خودش یک بخشی از تفاهمنامه بود که گفتند با ترتیبات ایرانی باید عبور کنند پس بنابراین این هم دستاوردی است که ما باید آن را حفظ کنیم.

وی افزود: بحث بعدی توان نظامی ایران است. بار‌ها اعلام کرده‌اند که توان نظامی ایران از بین رفته است بالاخره این ادامه حملات تسلط بر تنگه هرمز نشان می‌دهد که این حرف دروغ است پس این شاخص‌ها تا الان نشان می‌دهد که آنها به اهدافشان نرسیده‌اند و نهایتاً هزینه بالای جنگ که برای آمریکا وجود دارد. تا ۱۰ مرداد خودشان اعلام کرده‌اند که ۳۸ میلیارد دلار هزینه مستقیم جنگ بوده بگذریم از هزینه غیر مستقیم که این ۱۴ تا پایگاهی که در منطقه از بین رفت حالا من یک مطلبی را یک جایی می‌خواندم که اینها در طول ۴۰ سال گذشته ۴۰۰۰ میلیارد دلار خرج اینها شده یعنی هزینه مشترکی که کشور‌های عربی به اسم مسلمان با آمریکا داشته‌اند و این ۱۴ پایگاه تا الان بیش از ۸۰ درصد آنها از بین رفته است.

نماینده تهران گفت: واقعیت مطلب و واقعیت میدان این است که قدرت بالای بازدارندگی ایران، آمریکا را در یک بن بست نظامی قرار داده است و تحرکاتی را که داریم می‌بینیم دقیقا گویای این است و به یک نحوی می‌خواهد با توسل به سایر ابعاد جنگ ترکیبی حواس دنیا را و افکار عمومی را پرت کند به اینکه این شکست را هر طور که شده یک جوری توجیه کند. بحث تنگه هرمز هم دقیقا یکی از مهم‌ترین و شاید بگوییم مهم‌ترین محور این موضوع است. خط لوله شرق به غرب عربستان هم به هر صورت صادرات را محدود کرده به باب المندب. همینطور زیرساخت‌های پالایشی و نهایتا افزایش حق بیمه.

وی افزود: مجموع اینها یک شرایطی را به وجود آورده که دیدید ترامپ متوسل شد به اینکه به خاطر فشاری که بر دیزل و گازوئیل می‌آید برود و التماس کند و خواهش کند از روسیه که قدری گازوئیل به او بدهد. اینها نشان می‌دهد که واقعاً این بازدارندگی و این فشار موثر بوده و اینها به هر نحو می‌خواهند که حواس دنیا را یک جوری پرت کنند ولی به حول و قوه الهی امروز در سایه توان بالای نیرو‌های مسلح ما و به خصوص نیروی دریایی سپاه عزیز و قدرتمند هر روز دروغ‌های جدیدی دارد فاش می‌شود و مشخص می‌شود که این حرف‌ها دروغ است. البته از قبل هم روشن بود بالاخره هم مردم عادی هم می‌گفتند اگر تنگه باز است پس چرا قیمت نفت هنوز ۱۰۷ دلار است. پس چرا شما دارید این همه دست و پا می‌زنید بنابراین مشخص بود که این پوشش اخبار دروغ برای این بود که یک جوری فشار افکار عمومی دنیا و مردم آمریکا را کم کنند.