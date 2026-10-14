به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بنیاد برکت با پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از جنگ رمضان گام تازه‌ای برای بازگشت این واحد‌ها به چرخه تولید و اشتغال برداشته در شهرستان بیجار تاکنون ۵۱ واحد کسب‌وکار بیش از ۸۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند. همچنین ۲۱ واحد دیگر نیزبرای بهره‌مندی از این حمایت‌ها شناسایی شده‌اند. این تسهیلات در کنار کمک‌های بلاعوض دولت پرداخت می‌شود و هدف آن احیای فعالیت‌های اقتصادی جبران خسارت‌های واردشده و حفظ فرصت‌های شغلی در منطقه است.