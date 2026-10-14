سرپرست معاونت سلامت دامپزشکی خوزستان از اجرای بیش از ۷۰۵ نوبت رصد و پایش بیماری‌ها و انجام بیش از ۸۷۹ هزار نوبت سر ایمن سازی رایگان دام‌ها در مناطق مرزی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین‌الله قنواتی با اشاره به اهمیت راهبردی استان در کنترل بیماری‌های دامی و مشترک بین انسان و حیوان اظهار کرد: هم‌مرزی خوزستان با کشور عراق و موقعیت ویژه این استان در تبادلات و تردد‌های مرزی، ضرورت تقویت نظام مراقبت، پایش مستمر و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه دامپزشکی را دوچندان کرده است.

وی افزود: مناطق مرزی به دلیل احتمال جابه‌جایی دام و فرآورده‌های دامی و خطر ورود یا انتشار عوامل بیماری‌زا، نیازمند مراقبت‌های مستمر و هدفمند هستند.

قنواتی بیان داشت: ازاین‌رو، دامپزشکی خوزستان با تمرکز بر رصد میدانی، پایش وضعیت بهداشتی دام‌ها و اجرای برنامه‌های ایمن سازی رایگان، اقدامات لازم را برای شناسایی به‌موقع مخاطرات بیماری و جلوگیری از گسترش آنها دنبال می‌کند.

سرپرست معاونت سلامت دامپزشکی خوزستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مناطق مرزی استان، تصریح کرد: در چارچوب برنامه‌های مراقبتی و پیشگیرانه، بیش از ۷۰۵ هزار نوبت رصد و پایش بیماری‌ها انجام شده و بیش از ۸۷۹ هزار نوبت سر ایمن سازی نیز به اجرا درآمده است.

وی می‌گوید: این اقدامات با هدف افزایش سطح ایمنی دام‌ها، شناسایی زودهنگام موارد مشکوک و کاهش احتمال بروز و گسترش بیماری‌ها انجام می‌شود.

امین الله قنواتی بیان داشت: اجرای منظم برنامه‌های مراقبت و پایش، امکان شناسایی زودهنگام عوامل خطر و مداخله به‌موقع را فراهم می‌کند و نتایج اقدامات انجام‌شده نیز در کاهش رخداد کانون‌های بیماری و بیماری‌یابی پیش از بروز و گسترش موارد، نقش مؤثری داشته است.

وی با تأکید بر اهمیت کنترل بیماری‌های مشترک انسان و حیوان اضافه کرد: بیماری‌های دامی، علاوه بر تهدید سلامت و تولید در واحد‌های دامپروری، در صورت مشترک بودن می‌توانند سلامت عمومی را نیز تحت تأثیر قرار دهند. به همین دلیل، مراقبت‌های دامپزشکی در مناطق مرزی تنها محدود به حفظ سلامت دام‌ها نیست، بلکه بخشی از اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از سلامت جامعه و امنیت غذایی به شمار می‌رود.

قنواتی اظهار داشت: تداوم پایش‌های میدانی، اجرای برنامه‌های ایمن سازی رایگان متناسب با شرایط اپیدمیولوژیک، شناسایی سریع موارد مشکوک و رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای، از مهم‌ترین راهکار‌های کنترل بیماری‌ها در مناطق مرزی است.

وی در پایان تاکید کرد: دامپزشکی خوزستان با استمرار این برنامه‌ها، تقویت مراقبت‌های بهداشتی و پیگیری اقدامات پیشگیرانه، کنترل بیماری‌های واگیردار دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان را در مناطق مرزی استان دنبال می‌کند.