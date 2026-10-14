به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ با بیان اینکه متوسط برداشت ذرت علوفه‌ای ۶۰ تا ۷۰ تن در هر هکتار است افزود: پیش بینی می‌شود بیش از ۳۵هزار تن ذرت علوفه‌ای برداشت شود.

محمود فتحی افزود: صددرصد زمین‌های ذرت علوفه‌ای این شهرستان به شکل قطره‌ای نوار تیپ کشت شده و از آنجایی که ذرت علوفه‌ای در زمان کوتاهی به برداشت می‌رسد بهره وری آبی بالایی دارد.

او تصریح کرد: کشاورزان، ذرت علوفه‌ای برداشت شده را به دامداری‌های شهرستان و استان‌های مجاور ارسال می‌کنند.