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برداشت ذرت علوفهای از سطح ۵۰۰ هکتار از مزارع شهرستان کبودراهنگ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ با بیان اینکه متوسط برداشت ذرت علوفهای ۶۰ تا ۷۰ تن در هر هکتار است افزود: پیش بینی میشود بیش از ۳۵هزار تن ذرت علوفهای برداشت شود.
محمود فتحی افزود: صددرصد زمینهای ذرت علوفهای این شهرستان به شکل قطرهای نوار تیپ کشت شده و از آنجایی که ذرت علوفهای در زمان کوتاهی به برداشت میرسد بهره وری آبی بالایی دارد.
او تصریح کرد: کشاورزان، ذرت علوفهای برداشت شده را به دامداریهای شهرستان و استانهای مجاور ارسال میکنند.