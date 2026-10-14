به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از وقوع حادثه انحراف و آتش سوزی یک دستگاه تریلی کشنده، در محور سوادکوه روبه روی پایگاه دوگل به سمت شمال، و انجام عملیات امداد و نجات توسط تیم‌های تخصصی این جمعیت خبر داد.

غلامعلی فخاری اشرفی گفت: بر اساس گزارش‌های رسیده مبنی بر انحراف و آتش سوزی یک دستگاه تریلی کشندهدر محور سوادکوه به سمت شمال، گزارش حادثه به مرکز کنترل هماهنگی عملیات استان ارسال شد.

وی افزود: بلافاصله ۱ تیم تخصصی امداد و نجات، از پایگاه دوگل به همراه یک دستگاه آمبولانس ویه دستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران تاکید کرد: با توجه به وسعت و حجم بالای آتش سوزی امکان دسترسی به مصدومین میسر نبود، با هماهنگی انجام شده یک تیم عملیاتی از پایگاه ارفعده به همراه یه دستگاه خودرو ست نجات و یک تیم عملیاتی از آتشنشانی منطقه ورسک به محله حادثه اعزام شدو پس از حدود ۱/۵ساعت موفق به مهار آتش شدند.

فخاری اشرفی گفت: یک فرد در قسمت پشت کابین به طور کامل سوخته و دیگری در انتهای خودرو زیر تریلی محبوس شده بود که با توجه به شدت حادثه بدون علائم حیاتی بوده و پیکر وی به شهرداری پلسفید تحویل شد.