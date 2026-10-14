به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بر اساس گزارش آماری عضو شورای قضایی استان، میزان مرگ‌ومیر ناشی از غرق‌شدگی در سواحل استان مازندران از ابتدای تابستان تاکنون، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳۰ درصد کاهش یافته است. با این حال، همچنان حضور در مناطق خارج از طرح و عدم رعایت محدوده‌های ایمن، از عوامل اصلی این حوادث است.

عضو شورای قضایی استان، با ارائه جزئیات آماری از عملکرد طرح دریاگفت: بیشترین نرخ غرق‌شدگی، شهرستان‌های نوشهر (۸ مورد)، بابلسر (۷ مورد) و رامسر (۶ مورد) بیشترین میزان فوت ناشی از غرق‌شدگی را داشته‌اند. در مقابل، شهر‌های ساری، جویبار، نکا و چالوس هیچ موردی گزارش نکرده‌اند.

گروه سنی آسیب‌پذیر: مشخص شده است که بیشترین تعداد غریق در بازه سنی ۱۱ تا ۲۰ سال (۱۵ نفر) قرار دارند. کمترین میزان نیز مربوط به کودکان زیر ۱۰ سال (۲ نفر) بوده است.

ویژگی‌های جمعیت غریق: از ۳۳ نفر فوت شده، ۲۹ نفر مرد و مابقی زن بوده‌اند. همچنین ۷۲ درصد از غریقان، از میان مسافران غیربومی بوده‌اند. ماه تیر با ۱۶ مورد، پرخطرترین ماه تابستان بوده و خرداد با تنها ۲ مورد، کمترین میزان را داشته است.

عباسی با اشاره به اینکه اکثر موارد غرق‌شدگی در مناطق خارج از طرح و برخلاف هشدار‌های مکرر رخ داده است، از نقش کلیدی مدیریت استانی در این موفقیت قدردانی کرد.

وی تصریح کرد:حمایت استانداری مازندران، پیگیری‌های مستمر معاونت سیاسی و امنیتی، رصد مداوم سواحل و حضور آمادگی نیرو‌های امدادی، در کنار اطلاع‌رسانی به موقع رسانه‌ها، منجر به افزایش آگاهی عمومی و تحقق اهداف طرح دریا شده است.

عضو شورای قضایی استان در پایان با تأکید بر اینکه هدف اصلی تمامی دستگاه‌ها حفظ جان شهروندان و مسافران است، خاطرنشان کرد: رصد مستمر آمار‌ها توسط پزشکی قانونی نشان می‌دهد که کاهش ۳۰ درصدی تلفات، تنها یک موفقیت نیست، بلکه نشانه‌ای است بر ضرورت تداوم برنامه‌های پیشگیرانه و تقویت مدیریت یکپارچه سواحل در سال‌های آتی