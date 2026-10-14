به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ علی اسدیان گفت: در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مسیر جلفا - مرند به یک دستگاه تریلی مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بررسی از خودروی توقیفی، مقدار ۲۱ هزار کیلو چای قاچاق کشف کردند که برابر اعلام کارشناسان ارزش تقریبی این محموله ۱۵ میلیارد تومان بوده و در این پرونده یک متهم نیز دستگیر شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد از شهروندان درخواست کرد با ارائه اطلاعات خود در خصوص قاچاقچیان کالا به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ در حمایت و پشتیبانی از تولید ملی سهیم باشند.