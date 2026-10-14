به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول انجمن کوراش استان اصفهان گفت: مسابقات قهرمانی کوراش کشور به میزبانی سالن ۱۷ شهریور اصفهان برگزار می‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌ها، رقابت‌های آقایان روز پنجشنبه ۲۳ مهر ماه از ساعت ۸ تا ۱۶ و مسابقات بانوان روز جمعه ۲۴ مهر ماه پیگیری خواهد شد.

محمد جوانی با اشاره به جایگاه ممتاز اصفهان در کوراش بانوان افزود: استان اصفهان به عنوان قطب کوراش بانوان کشور شناخته می‌شود و درحال حاضر ازحضور سه ملی‌پوش با عناوین جهانی و آسیایی بهره می‌بریم، همچنین پردیس عیدی‌وندی به عنوان نماینده استان در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن حضور خواهد داشت.

وی به سطح کیفی بالای مسابقات اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به الزام حضور تمامی ملی‌پوشان بازی‌های آسیایی و جهانی در این مسابقات، سطح فنی رقابت‌ها بالا خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود، در این رویداد، میزبان ۳۰۰ ورزشکار مرد، ۲۵۰ ورزشکار زن و ۱۰۰ نفر عوامل اجرایی باشیم.

جوانی به تحولات ساختاری این رشته اشاره کرد و گفت: تیم ملی کوراش در بازی‌های آسیایی ناگویا عملکرد درخشانی داشت و با کسب سه نشان، عملکرد موفق‌تری از بسیاری از فدراسیون‌ها ثبت کرد و با حمایت‌های وزیر ورزش و جوانان، نوید‌های مثبتی برای ارتقای انجمن کوراش به فدراسیون کوراش دریافت شده است که امیدواریم به زودی محقق شود.

وی همچنین از برگزاری یک رویداد جانبی مهم خبر داد و افزود: روز چهارشنبه ۲۲ مهر، اصفهان میزبان گردهمایی رؤسای انجمن‌های کوراش سراسر کشور خواهد بود.

اصفهان روز‌های ۲۳ و ۲۴ مهر ماه، به کانون توجه جامعه کوراش کشور تبدیل خواهد شد، این شهر زیبا میزبان مسابقات قهرمانی کوراش کشور در دو بخش آقایان و بانوان است، رقابت‌هایی که گرامیداشت یاد و خاطره شهدای «جنگ رمضان» نام‌گذاری شده و حکم انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های جهانی قزاقستان را دارد.