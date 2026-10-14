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رایزن فرهنگی کشورمان در کابل در بازدید از نمایشگاه امام ابوحنیفه گفت:تهران و کابل مسیر گسترش مناسبات فرهنگی و پایدار را هموار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدروحالله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل، با ابراز امیدواری نسبت به نقشآفرینی نمایشگاههایی همچون نمایشگاه امام ابوحنیفه در توسعه همکاریهای فرهنگی، هنری و اقتصادی و گسترش روابط میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، از بخشهای مختلف این نمایشگاه بازدید کرد.
حسینی در جریان بازدید از نمایشگاه امام ابوحنیفه در شهر کابل، ابتدا از غرفههای فرهنگی، هنری و صنایع دستی دیدن کرد و با آثار نقاشی، تابلوهای هنری و هنرهای دستی عرضهشده در نمایشگاه آشنا شد.
وی در ادامه، از غرفههای شرکتها و مجموعههای فعال در بخشهای تجاری، صنعتی و خدماتی بازدید کرد و با مسئولان و نمایندگان آنها به گفتوگو پرداخت.
در بخش فرهنگی و هنری این بازدید، آثار نقاشی و تابلوها و نمونههایی از هنرهای دستی و صنایع دستی مورد توجه قرار گرفت.
این بخش از نمایشگاه فرصتی برای معرفی ظرفیتهای هنری و فرهنگی و آشنایی با آثار هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی فراهم کرده بود.
حسینی در ادامه از غرفه شرکت حملونقل بینالمللی پارسیان ریل شرق، درگاه تجارت با جمهوری اسلامی ایران، فابریکه ذوبآهن میثم، غرفههای کتابفروشی و شماری دیگر از مجموعههای حاضر در نمایشگاه بازدید کرد و از نزدیک با فعالیتها، خدمات، محصولات و ظرفیتهای آنها آشنا شد.
در جریان این بازدیدها، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با مسئولان و نمایندگان شرکتها درباره فرصتهای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری، گسترش مبادلات میان ایران و افغانستان و ظرفیتهای موجود در حوزههای حملونقل بینالمللی، تولیدات صنعتی و خدمات بازرگانی گفتوگو کرد.
همچنین، مسائل و چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی و راهکارهای احتمالی برای تسهیل فعالیتهای تجاری و تقویت همکاری میان شرکتها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
توجه به ظرفیتهای مشترک دو کشور در حوزههای فرهنگی، هنری، اقتصادی و صنعتی، از دیگر محورهای این بازدید بود.
معرفی محصولات و خدمات، آشنایی با توانمندیهای شرکتها و بررسی نیازها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی، زمینهای برای شناخت بهتر فرصتهای همکاری و تقویت ارتباط میان بخشهای مختلف اقتصادی و فرهنگی ایران و افغانستان فراهم میکند.
بازدید رایزن فرهنگی کشورمان از نمایشگاه امام ابوحنیفه در کابل، فرصتی برای آشنایی مستقیم با ظرفیتهای فرهنگی و هنری و توانمندیهای تجاری و صنعتی افغانستان و گفتوگو با فعالان این حوزهها بود.
نمایشگاه امام ابوحنیفه، بهعنوان بستری برای معرفی توانمندیهای تولیدی، تجاری، خدماتی، فرهنگی و هنری، میتواند زمینه ارتباط بیشتر میان تاجران، سرمایهگذاران، تولیدکنندگان، هنرمندان و فعالان فرهنگی دو کشور را فراهم سازد.
بهرهگیری از چنین فرصتهایی، علاوه بر کمک به معرفی ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی، میتواند به توسعه تعاملات حرفهای و شکلگیری همکاریهای مشترک میان فعالان دو کشور بینجامد.