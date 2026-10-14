به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدروح‌الله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل، با ابراز امیدواری نسبت به نقش‌آفرینی نمایشگاه‌هایی همچون نمایشگاه امام ابوحنیفه در توسعه همکاری‌های فرهنگی، هنری و اقتصادی و گسترش روابط میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، از بخش‌های مختلف این نمایشگاه بازدید کرد.

حسینی در جریان بازدید از نمایشگاه امام ابوحنیفه در شهر کابل، ابتدا از غرفه‌های فرهنگی، هنری و صنایع دستی دیدن کرد و با آثار نقاشی، تابلو‌های هنری و هنر‌های دستی عرضه‌شده در نمایشگاه آشنا شد.

وی در ادامه، از غرفه‌های شرکت‌ها و مجموعه‌های فعال در بخش‌های تجاری، صنعتی و خدماتی بازدید کرد و با مسئولان و نمایندگان آنها به گفت‌و‌گو پرداخت.

در بخش فرهنگی و هنری این بازدید، آثار نقاشی و تابلو‌ها و نمونه‌هایی از هنر‌های دستی و صنایع دستی مورد توجه قرار گرفت.

این بخش از نمایشگاه فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های هنری و فرهنگی و آشنایی با آثار هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی فراهم کرده بود.

حسینی در ادامه از غرفه شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی پارسیان ریل شرق، درگاه تجارت با جمهوری اسلامی ایران، فابریکه ذوب‌آهن میثم، غرفه‌های کتاب‌فروشی و شماری دیگر از مجموعه‌های حاضر در نمایشگاه بازدید کرد و از نزدیک با فعالیت‌ها، خدمات، محصولات و ظرفیت‌های آنها آشنا شد.

در جریان این بازدیدها، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با مسئولان و نمایندگان شرکت‌ها درباره فرصت‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، گسترش مبادلات میان ایران و افغانستان و ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، تولیدات صنعتی و خدمات بازرگانی گفت‌و‌گو کرد.

همچنین، مسائل و چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی و راهکار‌های احتمالی برای تسهیل فعالیت‌های تجاری و تقویت همکاری میان شرکت‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

توجه به ظرفیت‌های مشترک دو کشور در حوزه‌های فرهنگی، هنری، اقتصادی و صنعتی، از دیگر محور‌های این بازدید بود.

معرفی محصولات و خدمات، آشنایی با توانمندی‌های شرکت‌ها و بررسی نیاز‌ها و پیشنهاد‌های فعالان اقتصادی، زمینه‌ای برای شناخت بهتر فرصت‌های همکاری و تقویت ارتباط میان بخش‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی ایران و افغانستان فراهم می‌کند.

بازدید رایزن فرهنگی کشورمان از نمایشگاه امام ابوحنیفه در کابل، فرصتی برای آشنایی مستقیم با ظرفیت‌های فرهنگی و هنری و توانمندی‌های تجاری و صنعتی افغانستان و گفت‌و‌گو با فعالان این حوزه‌ها بود.

نمایشگاه امام ابوحنیفه، به‌عنوان بستری برای معرفی توانمندی‌های تولیدی، تجاری، خدماتی، فرهنگی و هنری، می‌تواند زمینه ارتباط بیشتر میان تاجران، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، هنرمندان و فعالان فرهنگی دو کشور را فراهم سازد.

بهره‌گیری از چنین فرصت‌هایی، علاوه بر کمک به معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی، می‌تواند به توسعه تعاملات حرفه‌ای و شکل‌گیری همکاری‌های مشترک میان فعالان دو کشور بینجامد.