با اهدای ۲۵۰ میلون تومان خانواده یک پدر نیک‌اندیش اصفهانی در عمل به وصیت وی، شرایط رهایی ۲ زندانی از بند فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: خانواده این پدر خیر اصفهانی، در اجرای وصیت او ۲۵۰ میلیون تومان از سهم اموال مرحوم را به ستاد مردمی دیه استان اهدا کردند، تا برای آزادی زندانیان ناتوان مالی هزینه شود.

اسدالله گرجی‌زاده افزود:این وصیت، نشان‌دهنده روح بلند و ایمان عمیق پدری است که حتی در واپسین روز‌های زندگی خود، به فکر گره‌گشایی از مشکلات دیگران بود و با این اقدام خیر شرایط بازگشت ۲ زندانی به آغوش خانواده‌هایشان فراهم شد.

وی با اشاره به ارزش معنوی این اقدام گفت: امیدواریم چنین حرکت‌ها الگویی برای نیکوکاران دیگر باشد، تا با مشارکت در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، در کاهش رنج خانواده‌های چشم‌انتظار سهیم شوند.