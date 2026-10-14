به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۲۲ مهر ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی منفی ۰.۴۱ درصدی و کاهش ۳۴ هزار ۷۷۲ واحدی به ۸ میلیون و ۴۲۵ هزار واحد رسید.

برخلاف شاخص کل بورس، شاخص کل هم‌وزن با افزایش همراه بود و با ثبت بازدهی ۰.۲۶ درصدی و افزایش ۵ هزار و ۷۷۲ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار واحد ایستاد.

همچنین امروز ۴۴۷ میلیارد تومان پول از سهام، و صندوق‌های سهامی خارج شد، اما در برخی از گروه‌ها شاهد ورود پول حقیقی بودیم از جمله گروه، استخراج کانه‌های فلزی، بانک‌ها و سرمایه گذاری‌ها اختصاص داشت.

ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۵۳ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان رسید.

در مجموع ۵۰ درصد بازار معادل حدود ۴۵۰ نماد در محدوده‌ی مثبت قرار گرفتند.