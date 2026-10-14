به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آبادان، گفت: امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه، یک دستگاه خودروی سنگین حامل قیر در آبادان، دچار آتش‌سوزی شد.

علی احمدیان افزود: در پی اعلام حادثه، نیرو‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی شهرداری آبادان با همکاری نیرو‌های آتش‌نشانی پالایشگاه در محل حاضر شدند و با اجرای عملیات مشترک، حریق را مهار و خاموش کردند.

این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشت و عملیات اطفای حریق با موفقیت به پایان رسید.