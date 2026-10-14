به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست بررسی سرمایه‌گذاری و همکاری با چین که روز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به توانمندی‌های اقتصادی و صنعتی استان گفت: در حوزه‌هایی چون فولاد و نیروگاه گام‌های ارزشمندی برداشته شده و در ادامه بحث سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو نیز در دستور کار قرار دارد و ما آماده پذیرش سرمایه‌گذاران چینی در عرصه‌های گوناگون هستیم.

وی افزود: سفیر چین به استان سفر کرده و در فرصتی مناسب با ایشان دیدار خواهیم کرد. با ظرفیت‌های چین آشنایی دارم و از چند استان این کشور بازدید کرده‌ام. می‌دانم که چین در چند دهه اخیر، به‌ویژه در سال‌های اخیر، در صنایع مختلف پیشرفت چشمگیری داشته است.

موالی‌زاده ادامه داد: خوزستان سرزمینی با شرایط مساعد برای توسعه در بخش‌های مختلف است و شاید کمتر استانی بتواند در این وسعت، هم‌زمان از ظرفیت‌های قابل‌توجه در صنعت، کشاورزی و خدمات بهره‌مند باشد.

استاندار خوزستان با اشاره به جایگاه صنعتی خوزستان گفت: خوزستان استانی صنعتی در حوزه‌های نفت، فولاد و پتروشیمی است و صنایع گوناگون آن از امکانات و توانمندی‌های قابل‌توجهی برخوردارند.

وی همچنین با اشاره به امکان همکاری با چین در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: در زمینه انرژی خورشیدی نیز می‌توان همکاری‌های مناسبی با چین داشت و از ظرفیت‌های این کشور برای توسعه این بخش در استان بهره گرفت. مساحت استان بیش از ۶۴ هزار کیلومتر مربع است و در نقاط مختلف آن امکان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون وجود دارد.

موالی زاده در پایان با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران چینی و پیگیری توافقات انجام‌شده، خطاب به این سرمایه‌گذاران گفت: از سرمایه‌گذاری‌ها حمایت و موضوعات را پیگیری می‌کنیم تا تفاهم‌نامه‌ها به مرحله اجرا برسند. با روحیه کاری شما آشناییم و ما نیز از چنین روحیه‌ای برخورداریم و تلاش می‌کنیم زمینه لازم برای تحقق همکاری‌ها فراهم شود.