به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده ولی فقیه در مازندران بر تلاش برای برجسته سازی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و ورزشی مازندران تأکید کرد.

آیت الله محمدی لایینی در نشست شورای فرهنگ عمومی مازندران با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های کشاورزی مازندران دارد گفت: به مناسبت فصل برداشت برنج روز برنج با محوریت مازندران نامگذاری شد.

او با تأکید بر اینکه در نظر گرفتن جوانب صنعتی در حوزه کشاورزی و جلوگیری از عقب راندن مازندران به بهانه کشاورزی خیز بود ضروری است بیان کرد: در شهرستان‌ها نیز باید به سمت معرفی کالا‌های استراتژیک و اقتصادی و ارزآوری بالا توجه کنیم.

آیت الله محمدی لایینی با بیان اینکه هدف از این نامگذاری اینست تا الگوی کشت متناسب با اقلیم مختلف مازندران توجه شود بیان کرد: با این نامگذاری‌ها باید به کالا و محصولات مازندران توجه کرد.

او تاکید کرد: ۱۴ آبان به عنوان روز مازندران نامگذاری شد و در راستای شکوه مازندران همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها نقش آفرینی کنند.

آیت الله لائینی با تأکید بر اینکه مسائل فرهنگی در دانشگاه‌ها و مدارس جدی گرفته شود گفت: باید فرهنگ دینی را جدی بگیریم و آسیب‌های اجتماعی باید با دقت رصد و مدیریت شود و در صورت ایجاد خانه‌های فرهنگی در دلنشگاه‌ها ارکان مختلف دانشگاه بصورت شورایی تشکیل شود.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار مازندران با اشاره به افتخارافرینی مدال آوران ورزشی و کسب رتبه‌های برجسته علمی اظهار داشت: این موفقیت‌ها حاصل وفاق و اتحاد و همدلی میان ارکان استان مازندران است.

سوادکوهی افزود: نامگذاری در حوزه ورزش و محصولات کشاورزی در راستای نشاط اجتماعی تأکیدات رهبری و امام شهید است و هر بهانه که بتواند منجر به مشارکت اجتماعی مردم باشد باید همیاری و کمک کنیم. این جشنواره‌ها و تدارک برنامه‌های فرهنگی، ورزشی می‌تواند کمک کننده باشد و ضمن حفظ آرمان‌ها باید واقع گرا باشیم.

او با انتقاد از نبود زنجیره ارتباطی میان دانشجویان و اساتید خواستار تقویت گفتمان‌ها با تشکیل کمیته‌های اختصاصی در این زمینه شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: بر اساس درخواست مازندران با هدف نامگذاری "روز برنج" مصوبه روز برنج در ۱۰ مرداد در هفته آغاز سال طبری ثبت شد.

محمد محمدی بیان کرد: در مازندران ظرفیت‌های گردشگری داریم که می‌تواند ثبت شود و با معرفی محصولات شهرستان‌ها براساس پتانسیل مناطق، بتوانیم نامگذاری داشته باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز با اشاره به نقش استان در ورزش و پویایی در حوزه ورزش کشتی گفت: پیشنهاد شد در تاریخ کسب مدال تاریخی ایران توسط امامعلی حبیبی در آذر ماه "روز کشتی" ثبت شود.

بریمانی با بیان اینکه حضور مازنی‌ها در رشته‌های ورزشی و کادر‌های فنی شاخص و برجسته است افزود: به دنبال برپایی رویداد ملی کشتی هستیم تا بزرگداشتی فاخر برای کشتی مازندران باشد.

او با تأکید بر اینکه مازندران قدرت اول کشتی کشور است تصریح کرد: لازم است با نامگذاری روز کشتی مازندران، بتوانیم برنامه‌های متعدد را تدارک ببینیم.

مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: پیشنهادات مختلف برای روزشمار فرهنگی اجتماعی برای کشاورزی مازندران را در نظر داریم.

تیموری با اشاره به نقش کشاورزی در تمدن سازی و نقش آفرینی در حوزه فرهنگی گفت: کشاورزی نسل چهارم بی خطر، مردم محور، دانش بنیان، چرخشی و بازگردان بدون ضایعات، اقتصادی با ارزش افزوده بهتر در برنامه است و راه اندازی فرآیند فرهنگی به شاخص‌های فصلی، نشان جغرافیایی و روایت پذیری ضروری است.

او همچنین تاکید کرد: ۲۵ جشنواره محصول محور را سالانه برگزار می‌کنیم، اما صفر تا صد اهمیت فرهنگی جشنواره‌ها را باید دید و با ورود و مشارکت سازمان‌های مردم نهاد ورود کنیم.

مدیرکل جهادکشاورزی استان با بیان اینکه هر سال انجمن برنج سالانه در بهمن ماه برپا می‌شود که با اوج تولید برنج همخوانی ندارد، خواستار تدوین دستورالعمل اجرایی خاص در شورای فرهنگ عمومی شد.

تیموری گفت: بیش از ۹ میلیون تن در مازندران تولید می‌شود و به عنوان یک محور بیشترین سهم از تولید و تولید ملی را باید محصولات داشته باشند.