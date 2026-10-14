به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول مرکز جهادکشاورزی شهر بهمن آباده گفت: برداشت پیاز از ۲۰۰ هکتار مزارع این شهر در حال برداشت است و پیش بینی می‌شود ۱۶ هزار تن محصول تولید شود.

سعیدیعقوبی با بیان اینکه متوسط برداشت پیاز در هر هکتار ۸۰ تن است افزود: این محصول پس از برداشت علاوه بر مصرف داخلی به استان‌های اصفهان و یزد هم ارسال می‌شود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.