معاون تربیت غیررسمی ستاد تعلیم و تربیت، نیز در سخنانی سه مؤلفه هویت، حیات و امنیت فرهنگی را از عناصر مهم مورد توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی برشمرد و بر ضرورت شناسایی دقیق مسائل و تمرکز بر معضلات اصلی در تدوین بسته‌های سیاستی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این جلسه، رضا زینی‌وند، مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، بر ضرورت انطباق محتوای دروس آموزشگاه‌های آزاد زبان با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی تأکید کرد.

دکتر امید عبداللهی، معاون تربیت غیررسمی ستاد تعلیم و تربیت، نیز در سخنانی سه مؤلفه هویت، حیات و امنیت فرهنگی را از عناصر مهم مورد توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی برشمرد و بر ضرورت شناسایی دقیق مسائل و تمرکز بر معضلات اصلی در تدوین بسته‌های سیاستی تأکید کرد.

دکتر رضا خیرآبادی، دانشیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و عضو میز آموزشگاه‌های آزاد، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد سنتی به رویکرد ارتباطی در نظام آموزش رسمی و غیررسمی، به تشریح مسائل و چالش‌های اساسی این حوزه پرداخت.

وی فقدان نظام استاندارد تضمین کیفیت، ضعف در جذب معلمان توانمند و توانمندسازی آنان، غلبه نگاه صرفاً آموزشی و کم‌توجهی به ابعاد فرهنگی و هویتی و همچنین ضرورت تحولات فناورانه را از جمله موضوعات مهم مورد توجه در تدوین بسته سیاستی پیشنهادی عنوان کرد.

در ادامه جلسه، پنج تن از نمایندگان استان‌ها دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره وضعیت آموزشگاه‌های آزاد زبان و پیش‌نویس بسته سیاستی ارائه کردند.

از جمله موضوعات مطرح‌شده از سوی نمایندگان استانی می‌توان به تنوع گروه‌های زبان‌آموز، ضرورت تفکیک سه حوزه سیاست‌گذاری، اعتباربخشی و ارزیابی، نیازسنجی از معلمان و زبان‌آموزان، اجرای آزمایشی بسته سیاستی پیش از تعمیم آن، اتکا به پیوست پژوهشی، بهره‌گیری فرایندمحور از هوش مصنوعی، بومی‌سازی محتوا متناسب با تفاوت‌های منطقه‌ای و پرهیز از سخت‌گیری در صدور مجوز‌ها اشاره کرد.

این نشست با هدف بررسی دیدگاه‌های کارشناسی و استانی درباره پیش‌نویس بسته سیاستی آموزشگاه‌های آزاد زبان و توجه به ابعاد آموزشی، فرهنگی، هویتی و فناورانه این حوزه برگزار شد.