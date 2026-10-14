به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون محیط زیست انسانی اداره‌ کل حفاظت محیط زیست خوزستان از انجام ۱۲۰ اقدام نظارتی و حقوقی در زمینه مدیریت نامناسب پسماند‌ها در استان طی ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: از مجموع این اقدامات، ۷۸ مورد به صدور اخطاریه رفع آلودگی و ۴۲ مورد به طرح شکایت در مراجع قضایی استان اختصاص داشته است.

فرهاد قلی‌نژاد با اشاره به تداوم پایش و نظارت بر نحوه مدیریت انواع پسماند اظهار کرد: بیشترین موارد اخطار و شکایت مربوط به مدیریت نامناسب پسماند‌های شهری در شهر‌ها و روستا‌های استان بوده است.

وی افزود: نظارت بر نحوه مدیریت اصولی پسماند‌ها با هدف پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی و پیگیری تخلفات، به‌صورت مستمر ادامه دارد.

قلی نژاد با تاکید بر ضرورت رعایت الزامات قانونی در مدیریت پسماند‌ها گفت: جمع‌آوری، حمل، دفع و ساماندهی پسماند‌ها باید مطابق ضوابط زیست‌محیطی انجام و بی‌توجهی به این الزامات می‌تواند زمینه‌ساز آلودگی خاک و منابع آب و بروز مخاطرات زیست‌محیطی و بهداشتی شود.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان خاطرنشان کرد: این اداره کل با تداوم پایش میدانی، شناسایی موارد تخلف و پیگیری قانونی، بر اجرای ضوابط مدیریت پسماند نظارت می‌کند و همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول در اجرای تکالیف قانونی، نقش مهمی در کاهش آلودگی‌ها و بهبود وضعیت محیط زیست استان دارد.

ساماندهی جایگاه‌های دفن پسماند شهری در خوزستان طی سال‌های اخیر یکی از مطالبات مستمر اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوده و این اداره کل با تاکید بر ضرورت دفن اصولی زباله، کنترل شیرابه، حصارکشی سایت‌ها و اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدا، خواستار ارتقای شرایط زیست‌محیطی مراکز دفع پسماند در شهر‌های مختلف استان شده است.