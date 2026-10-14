رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از توافق نهایی ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه برای برقراری تعرفه‌های ترجیحی و مشترک حمل‌ونقل ریلی خبر داد.



به گزارش خبرنگار تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما ؛ محمدعلی دهقان دهنوی در نشست هم‌اندیشی و بررسی مسائل و چالش‌های تجاری با اشاره به شرایط تحریمی و فشار مضاعف بر مبادی خروجی کشور گفت: «به‌دلیل شرایط محاصره اقتصادی، در حال حاضر مسیرهای غیردریایی و مرزهای زمینی ما زیر بار ترافیکی بسیار سنگینی رفته‌اند؛ این در حالی است که بسیاری از پایانه‌های مرزی کشور حتی در شرایط عادی نیز زیرساخت و آمادگی لازم برای مدیریت چنین حجم عظیمی از جابه‌جایی کالا را نداشتند.»

حل معضل مزمن ایکس‌ری‌ها با مشارکت بخش خصوصی

معاون وزیر صمت به چالش معطلی ناوگان تجاری در گمرکات اشاره کرد و افزود: «یکی از موانع دیرینه تجارت کشور، کمبود دستگاه‌های پیشرفته ایکس‌ری (X-ray) در مبادی ورودی و خروجی بود. خوشبختانه این گره گشوده شده و با صدور مجوزهای لازم، امکان خرید دستگاه‌های مجهز و مدرن خارجی برای گمرک فراهم آمده است.»

وی با استقبال از مشارکت فعالان اقتصادی تصریح کرد: «با اعلام آمادگی اتاق بازرگانی ایران، زمینه قانونی برای سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی در تجهیز پایانه‌های مرزی به دستگاه‌های پیشرفته اسکن و آشکارساز فراهم شده است تا با ارتقای توان بازرسی و پیشگیری از قاچاق، توقف ناوگان به حداقل برسد و این پرونده برای همیشه بسته شود.»

توافق تعرفه‌ای سه‌جانبه در راه‌آهن؛ فعال‌سازی مسیر ریلی آذربایجان به روسیه

رئیس کل سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات حوزه ترانزیت ریلی اشاره کرد و گفت: «بر اساس اعلام مدیرعامل راه‌آهن، میان راه‌آهن ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه توافق نهایی بر سر کاهش و اعمال تعرفه‌های مشترک ریلی حاصل شده و خط به‌طور کامل برقرار است؛ بر این اساس، تجار کشور علاوه بر کریدورهای شرق خزر نظیر سرخس و اینچه‌برون، می‌توانند از مسیر ریلی جمهوری آذربایجان نیز بارهای صادراتی و ترانزیتی خود را با نرخ‌های رقابتی به مقصد فدراسیون روسیه حمل کنند.»

دهقان دهنوی درباره ترافیک و ایستایی کامیون‌ها در گذرگاه مرزی آستارا نیز تأکید کرد: «حل معضل ازدحام در دو سوی مرز آستارا نیازمند هماهنگی تنگاتنگ با وزارت راه و شهرسازی و پیگیری از طریق دیپلماسی فعال حمل‌ونقل است؛ موضوع را شخصاً دنبال خواهم کرد تا از طریق تبادل امتیازات دوجانبه با طرف آذربایجانی، فرایند تردد ناوگان تجاری روان‌سازی شود.»

پای‌کار آمدن منابع صندوق توسعه ملی برای نوسازی ناوگان دریایی

وی همچنین از گشایش مالی جدید برای توسعه زیرساخت‌های لجستیکی خبر داد و اظهار کرد: «اخیراً سازمان توسعه تجارت تفاهم‌نامه‌ای راهبردی با صندوق توسعه ملی به امضا رسانده است که بر اساس آن، منابع و تسهیلات لازم برای تقویت زنجیره تأمین در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.»

دهقان دهنوی در پایان خاطرنشان کرد: «از تمامی فعالان بخش خصوصی دعوت می‌کنیم در حوزه‌هایی نظیر خرید کشتی‌های فله‌بر، شناورهای رو-رو (Ro-Ro)، اسکله‌ها و تجهیزات استراتژیک بندری و غیربندری ورود کنند؛ سازمان توسعه تجارت بسترهای استفاده این سرمایه‌گذاران از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی را تضمین و پیگیری خواهد کرد.»