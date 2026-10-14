نمایشگاه بین المللی کابل پس از هفت روز برگزاری با حضور ۲۰ کشور به کار خود پایان داد، در این نمایشگاه ایران حضوری برجسته داشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، نمایشگاه بین المللی کابل پس از هفت روز برگزاری با حضور ۲۰ کشور به کار خود پایان داد. نمایشگاهی که جمهوری اسلامی ایران نقش پر رنگی در آن داشت. حدود یک میلیارد دلار تفاهم نامه و قرارداد همکاری در این نمایشگاه منعقد شد که بیشترین آن میان ایران و افغانستان بود.

پنجمین نمایشگاه بین‌المللی ابوحنیفه کابل پس از ۷ روز برگزاری به پایان رسید؛ نمایشگاهی با حضور ۲۰ کشور که برجسته‌ترین حضور مربوط به جمهوری اسلامی ایران بود.

در این نمایشگاه حدود ۶۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان و نمایندگان برخی سازمان‌ها و مناطق آزاد از جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.

مسئولان و فعالان عرصه تجارت در افغانستان هم حضور ایران را در این نمایشگاه موجب رونق هرچه بیشتر روابط اقتصادی دو کشور توصیف کردند.

شرکت‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران هم حضورشان را در این نمایشگاه پردستاورد خواندند؛ و حاصل این نمایشگاه انعقاد تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری به ارزش حدود یک میلیارد دلار بود که بیشترین تفاهم‌نامه‌ها میان افغانستان و ایران منعقد شده بود.