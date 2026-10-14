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دبیر ستاد هماهنگی مسابقات قرآن کشور از برگزاری مسابقات نخبگان قرآنی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی قرهشیخلو، دبیر ستاد هماهنگی مسابقات قرآن کشور، با تشریح روند برگزاری مراحل مقدماتی و نهایی افزود: مرحله مقدماتی چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش برادران طی ۱۱ روز و در بخش خواهران طی هفت روز، بهصورت غیرحضوری و در محل سازمان اوقاف برگزار شد.
به گفته وی در این مرحله ۵۵۳ نفر از سراسر کشور شرکت کردند که از میان آنان، ۲۲۵ نفر در بخش برادران و ۱۵۵ نفر در بخش خواهران به مرحله نهایی راه یافتند. این افراد در رشتههای مختلف و در گروههای سنی بالای ۱۸ سال و زیر ۱۸ سال در زاهدان به رقابت خواهند پرداخت.
دبیر ستاد هماهنگی مسابقات قرآن کشور با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای میزبانی این رویداد گفت: با هماهنگی مسئولان استان سیستان و بلوچستان، مسابقات امسال در یک محل متمرکز شده و تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان میزبان رقابتها خواهد بود.
قرهشیخلو درباره زمانبندی برگزاری مسابقات افزود: برنامههای بخش بانوان از ساعت ۸ تا ۱۳ و برنامههای بخش آقایان از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۲۱:۳۰ برگزار میشود.
وی ادامه داد: ورود متسابقان به استان از سهشنبه ۲۶ آبانماه آغاز میشود و مراسم افتتاحیه مسابقات صبح چهارشنبه ۲۷ آبانماه از ساعت ۹ تا ۱۱ برگزار خواهد شد. رقابتهای بخش آقایان از بعدازظهر همان روز آغاز میشود و تا مرحله نهایی در دوشنبه دوم آذرماه ادامه مییابد.
دبیر ستاد هماهنگی مسابقات قرآن کشور اضافه کرد: رقابتهای بخش بانوان از صبح پنجشنبه ۲۸ آبانماه آغاز میشود و مرحله نهایی این بخش سهشنبه سوم آذرماه برگزار خواهد شد. مراسم اختتامیه نیز عصر همان روز پس از نماز مغرب و عشا برگزار میشود و خروج متسابقان از استان برای چهارشنبه چهارم آذرماه پیشبینی شده است.
وی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با مسئولان استانی، ابراز امیدواری کرد که مسابقات با نظم و کیفیت مطلوب برگزار شود.