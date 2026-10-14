به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی قره‌شیخلو، دبیر ستاد هماهنگی مسابقات قرآن کشور، با تشریح روند برگزاری مراحل مقدماتی و نهایی افزود: مرحله مقدماتی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش برادران طی ۱۱ روز و در بخش خواهران طی هفت روز، به‌صورت غیرحضوری و در محل سازمان اوقاف برگزار شد.

به گفته وی در این مرحله ۵۵۳ نفر از سراسر کشور شرکت کردند که از میان آنان، ۲۲۵ نفر در بخش برادران و ۱۵۵ نفر در بخش خواهران به مرحله نهایی راه یافتند. این افراد در رشته‌های مختلف و در گروه‌های سنی بالای ۱۸ سال و زیر ۱۸ سال در زاهدان به رقابت خواهند پرداخت.

دبیر ستاد هماهنگی مسابقات قرآن کشور با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای میزبانی این رویداد گفت: با هماهنگی مسئولان استان سیستان و بلوچستان، مسابقات امسال در یک محل متمرکز شده و تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان میزبان رقابت‌ها خواهد بود.

قره‌شیخلو درباره زمان‌بندی برگزاری مسابقات افزود: برنامه‌های بخش بانوان از ساعت ۸ تا ۱۳ و برنامه‌های بخش آقایان از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۲۱:۳۰ برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: ورود متسابقان به استان از سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه آغاز می‌شود و مراسم افتتاحیه مسابقات صبح چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه از ساعت ۹ تا ۱۱ برگزار خواهد شد. رقابت‌های بخش آقایان از بعدازظهر همان روز آغاز می‌شود و تا مرحله نهایی در دوشنبه دوم آذرماه ادامه می‌یابد.

دبیر ستاد هماهنگی مسابقات قرآن کشور اضافه کرد: رقابت‌های بخش بانوان از صبح پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه آغاز می‌شود و مرحله نهایی این بخش سه‌شنبه سوم آذرماه برگزار خواهد شد. مراسم اختتامیه نیز عصر همان روز پس از نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود و خروج متسابقان از استان برای چهارشنبه چهارم آذرماه پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با مسئولان استانی، ابراز امیدواری کرد که مسابقات با نظم و کیفیت مطلوب برگزار شود.