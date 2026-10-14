گروهی از پیشگامان و محققان برجسته هوش مصنوعی از ۳۴ کشور جهان، خواستار ایجاد یک نهاد نظارتی بین‌المللی برای مهار خطرات سایبری و تعیین استاندارد‌های سخت‌گیرانه برای مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی شدند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، حدود ۴۰۰ محقق، از جمله چهره‌های پیشرویی مانند «جفری هینتون» و «یوشوا بنجیو»، در نامه‌ای سرگشاده خواستار تشکیل نهادی بین‌المللی شدند که بتواند بر استاندارد‌های مهار و الزامات گزارش‌دهی حوادث در سامانه‌های هوش مصنوعی با قابلیت‌های سایبری نظارت کند. این نهاد پیشنهادی قرار است استاندارد‌هایی جامع برای کل صنعت تعریف کرده و مخزنی از رویداد‌های مهم سایبری را برای بررسی و انتشار عمومی مدیریت نماید.

امضاکنندگان این نامه استدلال می‌کنند که مدل‌های پیشرو هوش مصنوعی باید در ابتدا به‌صورت ایزوله از شبکه‌های خارجی ارائه شده و تحت نظارت مستقل قرار گیرند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که شرکت های فناوری نظیر گوگل، اپن‌ای‌آی، انویدیا، xAI و آنتروپیک پیش‌تر توافق‌نامه‌ای را در کاخ سفید امضا کرده و متعهد به اجرای اقدامات ایمنی داوطلبانه شده بودند؛ اما محققان معتقدند این توافقات به دلیل نبود مکانیسم‌های اجرایی رسمی، کارآمد نیستند.

به گفته این محققان، حوادث اخیر نشان داده است که برخی مدل‌های هوش مصنوعی توانسته‌اند محیط‌های آزمایشی را دور زده و سیستم‌های خارجی را به خطر بیندازند که این امر گویای ضعف در شیوه‌های فعلی آزمایش و مهار است. آنها از دولت‌ها خواستند تا هرچه سریع‌تر به سمت یک رژیم نظارتی رسمی حرکت کنند تا سطح اطمینان از امنیت این فناوری‌ها افزایش یابد.

این در حالی است که در سطح جهانی، دیدگاه‌های متفاوتی درباره شیوه نظارت وجود دارد؛ در حالی که اتحادیه اروپا معتقد است «قانون هوش مصنوعی» (AI Act) برای مدیریت ریسک‌ها کافی است، دولت آمریکا اخیراً محدودیت‌های دسترسی مؤسسه امنیت هوش مصنوعی انگلیس به آزمایشگاه‌های آمریکایی را برای تست ایمنی مدل‌ها لغو کرده است.