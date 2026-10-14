در آیینی با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جمعی از هنرمندان و مسئولان استان از لوح ثبت ملی «گویش قمی» رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیین رونمایی از لوح ثبت ملی گویش قمی با حضور انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، آقای اکبر بهنام جو استاندار قم و فعالان فرهنگی و هنری برگزار شد.

سید جواد رضویان بازیگر نام آشنای سینما و تلویزیون در این مراسم با تأکید بر لزوم پاسداری از میراث‌های ناملموس فرهنگی گفت: ثبت ملی گویش اصیل قمی اقدامی ارزشمند است، اما مهم‌تر از ثبت، مراقبت و انتقال سینه به سینه این زبان شیرین به نسل‌های آینده و فرزندان است.

وی با انتقاد از کم‌توجهی به نگهداری میراث ملی پس از ثبت افزود: ما دارایی‌ها و سرمایه‌های طبیعی و فرهنگی متعددی از جمله جنگل‌های کهن هیرکانی و عرصه‌های طبیعی مازندران را ثبت ملی می‌کنیم، اما پرسش بنیادین این است که آیا در حفاظت و نگهداری آنها نیز موفق بوده‌ایم؟ گویش قمی نیز ثروتی بی‌بدیل است و نباید سرنوشت آن پس از ثبت به غفلت سپرده شود.

وی با یادآوری بهره‌گیری از گویش قمی در نقش‌آفرینی‌های خاطره‌انگیز تلویزیونی خود گفت: هرچند سال‌ها در قم زندگی نکرده بودم و آهنگ و لحن این گویش در گوشم طنین‌انداز بود، اما به دلیل محدودیت دایره واژگانی، برای ایفای درست این نقش به آثار و دست‌نوشته‌های زنده‌یاد استاد فرساد رجوع کردم تا اصالت کلام حفظ شود.

این هنرمند سینما و تلویزیون با اشاره به ظرفیت‌ها و ظرافت‌های دراماتیک این گویش بومی افزود: یکی از دلایل اصلی که بنده را به سمت استفاده از این گویش سوق داد، ظرفیت فوق‌العاده بالا، جذابیت و شیرینی ذاتی آن بود.

رضویان با روایت خاطره‌ای جالب از ماندگاری و جذابیت این گویش در خارج از مرز‌های کشور خاطرنشان کرد: اخیراً هم‌وطنی مقیم کشور آلمان برای من نقل می‌کرد که فرزند خردسالش با تماشای آن مجموعه تلویزیونی، در میان جامعه آلمانی با گویش قمی مأنوس شده بود؛ موضوعی که نشان از عمق اثرگذاری و کشش بالای این فرهنگ کلامی دارد.

وی با هشدار نسبت به خطر فراموشی لهجه‌ها و زبان‌های کهن تأکید کرد: این میراث فرهنگی سترگ نسل به نسل و سینه به سینه به دست ما رسیده است. از خانواده‌ها و همشهریان عزیز قمی تقاضا دارم این سرمایه گران‌بها را با گویش در خانه و ارتباط با فرزندان حفظ و منتقل کنند تا مبادا با غفلت ما، این ریشه هویتی دستخوش فراموشی و زوال شود.

همچنین در این آیین از کتاب همیاری سفر با موضوع راهنمای سفر قطب‌های گردشگری قم و پلتفرم «اینجی» با موضوع گردشگری رونمایی شد.