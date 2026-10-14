به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمدحسین خسروی مدیر جهادکشاورزی شهرستان آباده گفت: برداشت دانه روغنی آفتابگردان از ۵۰۰ هکتار مزارع این شهرستان آغاز شده است و پیش بینی می‌شود بیش از هزار تن محصول برداشت شود.

همچنین رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آباده گفت : این گیاه در صورت قرار گرفتن در تناوب زراعی مناسب می‌تواند به افزایش تنوع کشت، مدیریت بهتر برخی علف‌های هرز و آفات و بیماری‌ها و پایداری بیشتر نظام‌های زراعی کمک کند.

مهدی یزدان‌پناه با بیان اینکه آفتابگردان آجیلی رقم اس S۳۰۰ و S۴۰۰ از جمله ارقام محصول آفتابگردان به شمار می‌رود گفت: انتخاب ارقام سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، رعایت تاریخ کاشت مناسب، تغذیه متعادل گیاه و مدیریت اصولی آبیاری و برداشت از عوامل مؤثر در افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول آفتابگردان به شمار می‌رود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.