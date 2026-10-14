وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و هیئت همراه، با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده دوجانبه، از آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای سطح همکاری‌ها در دو حوزه صادرات و واردات با کشورهای عضو این اتحادیه خبر داد.



به گزارش خبرنگار تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما؛ سید محمد اتابک در دیدار با «آندری اسلپنف» وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا، ضمن استقبال از تعمیق مناسبات تجاری و اقتصادی میان تهران و این اتحادیه منطقه‌ای اظهار کرد: «جمهوری اسلامی ایران از آمادگی کامل برای گسترش همکاری‌ها با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا هم در حوزه صادرات و هم در بخش واردات برخوردار است و زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای تحقق این هدف مهیاست.»

تبادل کالاها در شرایط حساس فعلی یک ضرورت است

وزیر صمت با اشاره به تعیین فهرست کالاهای تجاری مشترک تصریح کرد: «همان‌گونه که طرف اوراسیایی فهرست کالاهای مدنظر خود را برای تجارت تعیین و ارائه کرده است، ما نیز متناسب با ظرفیت‌ها و نیازمندی‌ها، فهرست کالایی مشخصی داریم و زیرساخت‌های اجرایی برای تبادل این اقلام وجود دارد.»

اتابک با حائز اهمیت دانستن زمان‌بندی این مذاکرات افزود: «توسعه تبادلات تجاری و تأمین متقابل کالا در شرایط کنونی از اهمیتی راهبردی برخوردار است. بر این باورم که برگزاری این‌گونه نشست‌های رودررو بستر مناسبی را برای همگرایی بیشتر و حل‌وفصل سایر موانع و چالش‌های فنی فراروی تجار دو طرف فراهم خواهد ساخت.»

وزیر تجارت اوراسیا: به توسعه تجارت با ایران متعهد هستیم

در ادامه این نشست، «آندری اسلپنف» وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز با محکوم کردن حملات دشمن متجاوز به خاک ایران، بر موضع ثابت و عزم این اتحادیه برای تداوم و تحکیم روابط با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: «اتحادیه اقتصادی اوراسیا آماده همکاری کامل، همه‌جانبه و پیوسته با جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف اقتصادی و بازرگانی است و از پیشبرد توافقات تجاری مشترک استقبال می‌کند.»