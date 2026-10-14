سومین نشست هماهنگی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، امروز با حضور مسئولان کمیته‌های فرهنگی در سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سومین نشست هماهنگی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، امروز با حضور مسئولان کمیته‌های فرهنگی، حراست، بازرسی، مالی، پشتیبانی، طرح و برنامه، فناوری و کمیته روابط عمومی ستاد برگزاری مسابقات و مدعوین ویژه در محل سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصرالدین نوری‌زاده، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در این نشست با اشاره به جایگاه قرآن در منظومه فکری رهبر شهید اظهار کرد: برگزاری این دوره از مسابقات در نخستین سالگرد شهادت رهبر شهید، فرصتی برای بازخوانی مطالبات قرآنی ایشان و تلاش برای تحقق این رهنمودهاست.

وی با اشاره به مطالبات متعدد رهبر شهید در حوزه قرآن افزود: نزدیک‌تر کردن جامعه به فهم قرآن کریم، فراهم کردن زمینه انس عمومی با آیات الهی، متجلی شدن رفتار قرآنی در جامعه، عمل به دستورات قرآن، حفظ و تکرار آیات، گسترش جلسات قرآنی و تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن از جمله محور‌های مورد تأکید ایشان بوده است.

نوری‌زاده، تسلط بر معانی قرآن و ترویج تلاوت معناگرا را از دیگر مطالبات رهبر شهید برشمرد و تصریح کرد: باید عملکرد خود را با آنچه خداوند در قرآن از ما خواسته است، بسنجیم و حرمت کلام وحی را پاس بداریم.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه مسابقات قرآن نباید صرفاً به رقابت میان قاریان و حافظان محدود شود، خاطرنشان کرد: هدف اصلی، شناسایی استعداد‌های برتر قرآنی و فراهم کردن زمینه انس عمومی مردم با قرآن کریم است و مسابقات باید به‌عنوان درگاهی برای تحقق این اهداف عمل کند.

وی با اشاره به میزبانی استان سیستان و بلوچستان از این دوره مسابقات گفت: امیدواریم این رویداد با امنیت، استقبال مناسب و رقابتی سالم میان متسابقان برگزار شود.