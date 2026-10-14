پست فوق توزیع دهدشت با اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی طرح توسعه دیسپاچینگ استان با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شد.

بهره برداری و آغاز اجرای ۲ طرح مهم برق رسانی در کهگیلویه و بویراحمد

بهره برداری و آغاز اجرای ۲ طرح مهم برق رسانی در کهگیلویه و بویراحمد



اله‌دادی با تأکید بر تداوم حمایت از توسعه زیرساخت‌های برق کهگیلویه و بویراحمد افزود: برای پیگیری مسائل و نیازهای صنعت برق استان برگزاری نشست‌های منظم با مدیران مربوط در دستور کار قرار گرفته است تا در حوزه شبکه ،پست‌های برق، تجهیزات، ناوگان عملیاتی و خدمات‌رسانی اقدامات لازم انجام شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرعامل توانیر با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های برق استان گفت: ساختمان دیسپاچینگ فوق‌توزیع امکان راهبری، هدایت و کنترل تخصصی‌تر شبکه برق را فراهم می‌کند و اجرای این طرح با اعتبار اولیه ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است و تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه نیز متناسب با نیاز آن پیگیری می شود.

وی همچنین توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را از اولویت‌های صنعت برق برشمرد و ادامه داد: ظرفیت انرژی خورشیدی ایجادشده در دولت چهاردهم در مقایسه با عملکرد دولت‌های قبل رشد هشت‌برابری داشته است

مدیرعامل توانیر با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی کهگیلویه و بویراحمد برای تولید انرژی خورشیدی بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاران و فراهم‌کردن زمینه واگذاری یا اجاره زمین مناسب برای اجرای طرح‌های جدید تأکید کرد.

اله‌دادی افزود: با توجه به محدودیت منابع صنعت برق استفاده از ظرفیت‌های مالی خارج از این صنعت و همکاری دستگاه‌های اجرایی مجلس و استانداری برای تأمین اعتبارات مورد نیاز توسعه زیرساخت‌ها ضروری است.

بهره‌برداری از ۳۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کهگیلویه و بویراحمد تا پایان سال استاندار در آیین آغاز عملیات اجرایی ساختمان دیسپاچینگ فوق‌توزیع ناحیه کهگیلویه و بویراحمد و افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی با اشاره به ضعف زیرساخت‌های برق استان در ابتدای دولت چهاردهم گفت: با حمایت دولت وزارت نیرو و شرکت توانیر اجرای طرح‌های مهمی برای تقویت شبکه برق استان آغاز شده است.

رحمانی افزود: در گام نخست شش پروژه حیاتی شامل پست‌های فوق‌توزیع بهمن مختار، باشت و ... با اعتباری بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آغاز مرحله دوم طرح‌های توسعه برق استان گفت: در این مرحله ۱۰ طرح با اعتباری بالغ بر ۴.۴ همت در دست اجراست که توسعه پست فوق‌توزیع دهدشت از جمله طرح‌هایی است که در برنامه بهره‌برداری قرار دارد.

رحمانی همچنین از پیشرفت طرح‌های پست دنا و خط انتقال و پست فوق‌توزیع دیشموک و قلعه‌رئیسی خبر داد و گفت: طرح دیشموک و قلعه‌رئیسی از طرح‌های بزرگ زیرساختی استان است که برای اجرای آن اعتباری حدود ۲ همت پیش‌بینی شده است.

وی آغاز عملیات اجرایی ساختمان دیسپاچینگ فوق‌توزیع با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان را گامی مهم در تقویت مدیریت شبکه برق دانست و ادامه داد: این طرح با حمایت مسئولان صنعت برق ظرف یک سال به بهره‌برداری برسد

استاندار گفت: در جریان این سفر نیازهای دیگری از جمله احداث پست فوق‌توزیع سوم یاسوج، پست سپیدار و پست زیرساختی نیز مطرح شد که برای بررسی و اولویت‌بندی به کمیته‌های تخصصی ارجاع شده است.

رحمانی با اشاره به توسعه انرژی خورشیدی در استان گفت: با بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی جدید‌ظرفیت نیروگاه‌های در مدار استان به بیش از ۶ مگاوات می‌رسد و با تکمیل طرح‌های در دست اجرا پیش‌بینی می‌شود این ظرفیت تا پایان سال به حدود ۳۰ مگاوات افزایش یابد.

وی افزود: در ابتدای دولت چهاردهم ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در مدار استان حدود یک مگاوات بود و هدف‌گذاری جدید افزایش بیش از ۳۰ برابری این ظرفیت تا پایان سال است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامه‌ریزی برای ایجاد ۶۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی در استان گفت: تاکنون زمین مورد نیاز برای اجرای حدود ۳۰۰ مگاوات از این طرح‌ها تأمین شده است و تأمین تسهیلات مورد نیاز سرمایه‌گذاران می‌تواند روند اجرای طرح ها را سرعت ببخشد.