سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صنایعی که اقلام غذایی، دارو و اقلام بهداشتی تولید می‌کنند در اولویت توزیع گاز هستند، زیرا این صنایع نیاز روزانه را تامین می‌کنند؛ این صنایع در نیمه دوم سال مشمول محدودیت‌ها نخواهند شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ عزت الله زارعی افزود: با اقدامات و پیش بینی‌هایی که در دو بخش گاز و برق انجام شده است امیدواریم شش ماهه دوم سال، در حوزه تامین انرژی آرامش بیشتری نسبت به نیمه نخست سال داشته باشیم.

وی ادامه داد: نیاز بخش صنعت به گاز، ۲۴۰ میلیون متر مکعب در روز است؛ با توجه به آسیب دیدگی بخشی از صنایع به ویژه صنایع پتروشیمی و تعدیلی که در حوزه مصرف به وجود آمد؛ (چون باید گاز بخش خانگی هم تامین می‌شد)؛ این میزان را به ۱۶۱ میلیون متر مکعب تعدیل کردیم، بنابراین ۱۶۱ میلیون متر مکعب گاز را با اولویت بندی بین صنایع، توزیع می‌کنیم.

زارعی همچنین گفت: صنایعی که کالا‌های اساسی تولید می‌کنند نیز در اولویت و تامین گاز برای شش ماهه دوم خواهند بود.

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه برای سایر صنایع نیز اولویت بندی کردیم؛ ادامه داد: صنایعی که بازار دارند به عبارتی تقاضا محور هستند، صنایعی که اشتغال ایجاد می‌کنند و صنایعی که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند با این سه شاخصه بین سایر صنایع، اینها در اولویت بعدی هستند و امیدواریم با سازوکاری که فراهم کردیم در شش ماهه دوم سال در حوزه گاز با مشکل مواجه نباشیم.