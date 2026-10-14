رئیس بنیاد ملی گندمکاران از ادامه اختلاف دولت و نمایندگان بخش کشاورزی بر سر نرخ خرید تضمینی گندم خبر داد و تعیین سریع قیمت این محصول راهبردی را خواستار شد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، عطالله هاشمی گفت: در آخرین جلسه شورای قیمت‌گذاری، نرخ پیشنهادی دولت برای خرید هر کیلوگرم گندم ۶۰ هزار تومان بود که با موافقت نمایندگان بخش کشاورزی روبه‌رو نشد و جلسه بدون توافق پایان یافت.

وی با اشاره به پیشنهاد ۸۵ هزار تومانی مرکز پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی برای هر کیلوگرم گندم داخلی افزود: به گفته وی، هزینه واردات هر کیلوگرم گندم برای دولت بیش از ۹۵ هزار تومان برآورد می‌شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تأکید بر ضرورت تعیین به‌موقع نرخ خرید تضمینی هشدار داد: پایین بودن قیمت پیشنهادی می‌تواند انگیزه کشاورزان برای کشت گندم را کاهش دهد. به گفته وی، آمار‌های اولیه از کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی سطح زیر کشت این محصول در مناطق شمال‌غرب کشور حکایت دارد.