به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدجعفر قائم‌پناه امروز چهارشنبه در دومین روز سفر استانی به آذربایجان شرقی، در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این استان در شهر تبریز گفت: ما ابزار‌های مختلفی برای حل مسائل کشور در اختیار داریم که از جمله آنها می‌توان به منابع طبیعی، کارخانه‌ها و ذخایر عظیم نفت، گاز و معادن فلزی همچون مس و آهن اشاره کرد. از سوی دیگر، ایران از نظر منابع طبیعی یکی از کشور‌های غنی جهان است؛ اما برای تبدیل این منابع به محصولات نهایی و ایجاد ارزش افزوده، به نیرو‌های متخصص و سرمایه انسانی توانمند نیاز داریم.

وی افزود: به متخصصانی نیاز داریم که بتوانند برای نمونه زغال‌سنگ را در فرایند‌های صنعتی به محصولات باارزشی همچون آهن اسفنجی، ورق فولادی و میلگرد تبدیل کنند. در کشور نیز متخصصانی حضور دارند که از توانایی لازم برای انجام این کار برخوردارند.

وی با یادآوری دستاورد‌های علمی کشور در حوزه صنایع دفاعی گفت: همان‌گونه که دانش و خلاقیت نیرو‌های متخصص ما در صنایع دفاعی، توانایی کشور را در برابر ابرقدرت‌ها و در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به اثبات رساند و به پیروزی رسیدیم، اکنون نیز باید از این دانش در عرصه‌های صنعتی، معدنی و تولیدی بهره گرفت تا بتوان از منابع خام، محصولات باارزش تولید کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تحلیل چالش‌های توسعه‌ای کشور، بر لزوم تغییر رویکرد از مدیریت دولتی به سمت توانمندسازی بخش خصوصی و اصلاح ابزار‌های تولید و تجارت تأکید کرد و گفت: کشور به ترکیبی از زیرساخت‌ها، فناوری، نرم‌افزار و برنامه‌ریزی نیاز مبرم دارد و دستیابی به بهره‌وری بالا و تولید محصولات باارزش، مستلزم درک صحیح از ابزار‌ها و فرایند‌های تولید است.

قائم‌پناه با انتقاد از مداخلات گسترده دولت در عرصه تولید گفت: تولید وظیفه دولت نیست، بلکه وظیفه دولت سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که مداخلات بیش از حد دولت در اقتصاد می‌تواند به شکست‌هایی نظیر آنچه در الگوی اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی رخ داد، منجر شود.

وی برای تبیین اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه صنعتی، وضعیت صنعتی کشور‌های مختلف، از جمله آلمان شرقی و غربی و کره شمالی و جنوبی، را با یکدیگر مقایسه کرد و افزود: بخش خصوصی باید مسئولیت اصلی سازندگی کشور را بر عهده بگیرد. این موضوع هم در قانون اساسی و هم در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است. دیدگاه رئیس‌جمهور نیز بر همین اساس استوار است که بخش خصوصی می‌تواند کشور را نجات دهد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت تغییر نگرش در نهاد‌های کلیدی، از جمله وزارتخانه‌های صنعت و نفت، بانک‌ها و مجموعه‌های دولتی، خواستار عبور از تفکرات قدیمی و آنچه «تفکرات پوسیده حزب توده در ایران» خواند، شد و تصریح کرد: تفکر حزب توده بر این مبنا بود که همه امور کشور باید در اختیار دولت باشد؛ اما امروز باید با تکیه بر ظرفیت‌های انسانی و دانش فنی، زمینه تبدیل منابع طبیعی به محصولات باارزش را از طریق فرایند‌های تولیدی و با مشارکت بخش خصوصی فراهم کنیم.