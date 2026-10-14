به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «اورژانس سیار»، «طلا»، «قهرمانان»، «هیچ مانعی نیست»، «ساکرا»، «خدانگهدار جون»، «پلیس مخفی»، «جنجال بزرگ»، «باسکار خوش شانس»، «شیفت عصر»، «معلم»، «راز آنیگما»، «ربات جنجالی»، «بزن قدش»، «آخر بازی»، «ارتش دزدها»، «شیدا»، «سرآشپز هتل»، «سرقت از یک سارق»، «خلبان»، «بوی خوش زندگی»، «تا سکوی قهرمانی»، «قطب شمال»، «در مسیر تندباد»، «فرار مرغی، دوران ناگتی»، «داستان دسپرو»، «سفر به اعماق زمین»، «بیست هزار فرسنگ زیر دریا»، «چگونه اژد‌های خود را آموزش دهید ۳» و «جزیره شاتر»؛ پنج‌شنبه و جمعه ۲۳ و ۲۴ مهر ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

شبکه یک سیما

فیلم سینمایی جدید «اورژانس سیار» به کارگردانی «آیا ماتسوکی»، پنج‌شنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه یک سیما پخش می شود.

فیلم سینمایی «طلا» به کارگردانی «آدریان ته»، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما روی آنتن می رود.

این فیلم با بازی جک تان، فرید کمیل و فردی انگ؛ داستان الهام‌بخش چیا لیک هو، قهرمان بدمینتون پارالمپیک مالزی را روایت می‌کند.

شبکه دو سیما

فیلم سینمایی «قهرمانان» به کارگردانی «خاویِر فیسر»، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه دو سیما پخش می شود.

این فیلم با بازی خاوی یِر گاتی یِرز، آتنیا ماتا و جوآن مارگالو داستان مارکو کمک مربی تیم مشهور بسکتبال است که در مسابقات حرفه‌ای کشوری به خاطر مشاجره کلامی و برخورد فیزیکی با سرمربی مشهور تیمش از باشگاه اخراج می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «هیچ مانعی نیست» به کارگردانی «توشار هیرا ناندانی»، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی راجکومار رائو، جیوتیکا، آلایا اف و شاراد کلکار؛ درباره شریکانت است که از بدو تولد نابینا است.

شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «ساکرا» به کارگردانی «دانی ین و کام کا وای»، پنج‌شنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

این فیلم با بازی دانی ین، یوچی چن و یاسه لیو؛ درباره کایو پسر بچه یتیمی است که در کنار ناپدری و نامادریش که والدین بسیار خوبی هستند، تربیت می‌شود و ...

فیلم سینمایی جدید «خدانگهدار جون» به کارگردانی «کیت وینسلت»، پنج‌شنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی کیت وینسلت، تونی کولت، جانی فلین، آندره‌آ ریسبرو، تیموتی اسپال و هلن میرن خواهیم دید: چند هفته پیش از عید سال نو، جون چشایر در خانه از حال می‌رود و به بیمارستان منتقل می‌شود؛ جایی که درمی‌یابد سرطانش پیشرفت کرده است و....

فیلم سینمایی جدید «پلیس مخفی» به کارگردانی «جیسون کوان»، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه فیلم با بازی اندی لاوکا، تونگ لام و ادی پنگ آمده است: لیان وکیل خلافکاری است که در پشت پرده رئیس یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر است و....

فیلم سینمایی «جنجال بزرگ» به کارگردانی «ژرار اوری»، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۰۸:۴۵ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی بورویل، لوئی دوفونس، کلاودیو بروک، تری توماس، ماری دوبوآ، کولت بروست، پیر برتن و گی گروسو آمده است: یک بمب افکن نیروی هوایی سلطنتی به وسیله آلمان‌ها در پاریس سقوط می‌کند و خدمه آن به وسیله چتر نجات فرود می‌آیند و توسط تعدادی از شهروندان فرانسوی تلاش می‌کنند از دست آلمان‌ها به جنوب فرانسه فرار کنند، اما ...

فیلم سینمایی جدید «باسکار خوش شانس» به کارگردانی «ونکی اتلوری»، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی دولکوئر سلمان، میناکشی چوداری، تینو آناند، سای کومار، رامکی، سروادمان بانرجی، راغو بابو و ماناسا چوداری خواهید دید: اسکار کومار، متاهل و صاحب یک فرزند، کارمند ساده و درست کار بانک است و با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما امید دارد که به زودی ترفیع بگیرد و با افزایش حقوق مشکلات مالیش بر طرف شود اما....

شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «شیفت عصر» به کارگردانی «پترا بیوندینا ولپ»، پنج‌شنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

این فیلم با بازی لیونی بنش، علیرضا بایرام، یورگ پلوس، یاسمین ماتی، لاله یواش، آندریاس بوتلر، اورس بیلر و سونیا رایسن؛ روایت یک شیفت کاری پرستار زن سخت‌کوش و مهربانی به نام فلوریا در یکی از بیمارستان‌ها سوئیس است و....

فیلم سینمایی «معلم» به کارگردانی «فرح نابلسی»، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی محمد عبد الرحمن، ایموجن پوتس و صالح بکری آمده است: باسم الصالح، معلم زبان انگلیسی فلسطینی ساکن کرانه باختری است. پسرش در درگیری با اشغالگران بازداشت و مفقود شده است که....

شبکه تهران سیما

انیمیشن سینمایی «راز آنیگما» به کارگردانی «دینشکومار سوباشچاندرا»، پنج‌شنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: تیتو موش نوجوانی است که در یک یتیم خانه زندگی کرده و در دفتر یک روزنامه نیز کار می‌کند. یک روز گربه‌ی پولدار و شروری به نام بولپان که صاحب ساختمان یتیم خانه است از مدیر آنجا می‌خواهد ساختمان را تخلیه کنند ولی....

انیمیشن سینمایی «ربات جنجالی» به کارگردانی «کریس ساندرز»، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: رباتی هوشمند به نام رُز پس از حادثه کشتی در جزیره‌ای بی‌سکنه می‌افتد؛ او برای بقا با حیوانات جزیره رفاقت می‌کند و کم‌کم مهارت زندگی در طبیعت را می‌آموزد، اما ...

فیلم سینمایی جدید «بزن قدش» به کارگردانی «کانگ هیونگ چول»، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لی جه این، آن جه هونگ، را می‌ران، کیم هی وون، یو آه این، اوه جونگ سه و پارک جین یونگ خواهیم دید: چند نفر که هر کدام عضوی پیوندی دارند متوجه می‌شوند که دارای قدرت‌های ویژه‌ای شده‌اندو.....

شبکه نمایش

فیلم سینمایی «آخر بازی» به کارگردانی «رائو شیائوزی»، پنج شنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی اندی لاو، یانگ شیائو و رجینا وان خواهید دید: ژو کوان یک قاتل حرفه‌ای منزوی و تنها و پولدار و چن شاومنگ یک بازیگر سیاهی لشگر و نا امید از زندگی، به صورت تصادفی و در یک زمان کنار هم قرار می‌گیرندو....

فیلم سینمایی «ارتش دزدها» به کارگردانی «ماتیاس شوایگهوفر»، پنج شنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ماتیاس شوایگهوفر، ناتالی امانوئل، استوارت مارتین و جاناتان کوهن خواهیم دید: لودویک مرد جوانی است که در یک بانک بسیار خلوت یک کار کسالت بار و یک زندگی معمولی دارد. او عاشق بازکردن پیچیده‌ترین قفل‌ها و گاوصندوق‌ها است تا اینکه ...

فیلم سینمایی «شیدا» به کارگردانی «کمال تبریزی»، پنج شنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره فرهاد است که در جنگ مجروح شده و موقتاً بینایی اش را از دست داده، به بیمارستانی صحرایی منتقل شده که در آن پرستاری به نام شیدا از مشاهده مقاومت فرهاد در تحمل درد شگفت زده می‌شود و ....

لیلا حاتمی، پارسا پیروزفر و محمدرضا شریفی نیا در فیلم سینمایی «شیدا» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «سرآشپز هتل» به کارگردانی «آیوکو تسوکاهارا»، پنج شنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی تاکویا کیمورا، کیوکا سوزوکی، ایکی ساوامورا، میتسوهیرو اویکاوا و یوتا تاماموری؛ از این قرار است که: سرآشپز معروف ژاپنی، اوبان، رستوران جدیدش را در پاریس باز می‌کند تا ستاره سوم میشلین خود را به دست بیاورد، اما....

فیلم سینمایی «سرقت از یک سارق» به کارگردانی «دانیل کالپارسورو»، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی لوییس توسار و رودریگو دلاسرنا آمده است: یک سارق سابقه دار توسط یک مامور امنیتی وابسته به حزب رییس جمهور اسپانیا استخدام می‌شود تا به یک بانک و صندوق‌های امانت آن دستبرد بزند اما.....

فیلم سینمایی «خلبان» به کارگردانی «اندرو لاو»، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی هائو اوو، هانیو ژانگ، کوان یوان و جیانگ دو خواهیم دید: زمانی که هواپیما در ارتفاع نه هزار متری از سطح زمین شیشه جلوی هواپیما خرد می‌شود. خدمه و خلبان باید تمام تلاششان را به کار بگیرند تا سلامت کامل مسافران را تضمین کنند تا سالم به زمین برسند، اما ...

فیلم سینمایی «بوی خوش زندگی» به کارگردانی «ابوالحسن داوودی»، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: کمال و جمال دو برادر دو قلو هستند کاملاً شبیه به هم، اما با دو نوع روحیه و اخلاق متفاوت. جمال که بهیار بیمارستان است پیکر مدهوش پیرمردی را در خیابان می‌یابدو.....

علیرضا خمسه، غلامحسین لطفی، امیر پایور، ابراهیم آبادی، گوهر خیراندیش، نیلوفر محمودی، عباس محبوب و فریبرز عرب نیا در فیلم سینمایی «بوی خوش زندگی» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «تا سکوی قهرمانی» به کارگردانی «چی مان وان»، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی چانگ هانگ لیونگ، لوئیس چیونگ، سندرا کوآن یو نگ و هوی پانگ لو خواهیم دید: سو وا وایه، پسری است که به علت بیماری زردی‌ای که در نوزادی به آن دچار شده، فلج مغزی می‌شود و ....

شبکه افق

فیلم سینمایی «قطب شمال» به کارگردانی «الکساندر کات»، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی یوری آنپیلوگوف، کارن بادالوف و کیریل بولتائف؛ داستان اولین زیردریایی هسته‌ای شوروی به نام K‑۳ (لنینسکی کومسومول) را در اوایل دهه ۱۹۶۰ روایت می‌کند؛ زمانی که تنش‌های جنگ سرد میان شوروی و آمریکا در بالاترین حد خود است و اتحاد جماهیر شوروی تصمیم می‌گیرد دستاوردی تاریخی را رقم بزند....

فیلم سینمایی «در مسیر تندباد» به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی»، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: در بحبوحه جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط ارتش متفقین دکتر راستان برای مداوای شوهر خواهر خود به ایل قشقایی می‌رودو.....

زنده یاد عزت‌الله انتظامی، مجید مظفری، زنده یاد فردوس کاویانی، اصغر همت، زنده یاد شهلا ریاحی، فرزانه کابلی، سرور نجات‌الهی، احمد هاشمی و فریبا کوثری در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند.

شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «فرار مرغی، دوران ناگتی» به کارگردانی «سام فل»، پنج‌شنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش می شود.

در این فیلم خواهید دید: جینجر و راکی بعد از فرار از مزرعه در جزیره‌ای امن زندگی می‌کنند. آنها صاحب دختری به نام مالی می‌شوند که کنجکاو و ماجراجو است و.....

فیلم سینمایی «داستان دسپرو» به کارگردانی «راب استیون هاگن و سام فل»، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: ملوانی به نام پیترو به همراه موش خود به نام راسکورو در شهری بزرگ و افسانه‌ای به نام دور زندگی می‌کند. این شهر همواره در حال جشن و شادی است و در روز جشن سوپ سلطنتی آشپز مخصوص ملکه و پادشاه برای آنها یک سوپ جادویی بسیار خوشمزه درست می‌کندو.....

شبکه امید

فیلم سینمایی «سفر به اعماق زمین» به کارگردانی «خوان کامیلو و ولاندیا کیخانو»، پنج‌شنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امیدروی آنتن می رود.

در این فیلم با بازی اسکار هاینائدا، مارگاریتا روزا دی فرانسیسکو و آلخاندرو کالوا خواهیم دید: مادربزرگ پولا، نواده‌ی ژول ورن، نویسنده‌ی بزرگ داستان‌های علمی تخیلی، به عمق زمین مسافرت می‌کند تا جلوی نابودی زمین را بگیردکه.....

فیلم سینمایی جدید «بیست هزار فرسنگ زیر دریا» به کارگردانی «ریکاردو گابریلی ار و سرخیو سیروئلا»، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید روی آنتن می رود.

در این فیلم خواهیم دید: حالا نوجوانان به اتفاق مادر بزرگ پژوهشگرشان (پولا) که از نوادگان ژول ورن هستند با سفر به اعماق دریا این بار با کمک زیردریایی‌ها و مردمان بومی منطقه در برابر خرابکاری‌های مرد بدجنس (آیرتون) و سربازانش مبارزه می‌کنند و پس از نجات دادن مارتین (نوه بزرگ‌تر پولا) از دست آیرتون، از آلوده شدن دریا و گرم شدن اعماق اقیانوس‌ها جلوگیری کرده و ...

شبکه فراتر (۴k)

انیمیشن سینمایی «چگونه اژد‌های خود را آموزش دهید ۳» به کارگردانی «دان دیبلیوز»، پنج شنبه ۲۳ مهر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش می شود.

در این انیمیشن خواهید دید: هیکاپ که بعد از مرگ پدرش، رئیس برکه شده و دارد اژدها‌هایی که اسیر شده‌اند را نجات می‌دهد. هیکاپ یاد حرف پدرش می‌افتد که جایی به نام دنیای پنهان وجود دارد که همه اژدها‌ها در آنجا هستند و.....

فیلم سینمایی «جزیره شاتر» به کارگردانی «مارتین اسکورسیزی»، جمعه ۲۴ مهر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی لئوناردو دی کاپریو، مارک روفالو و بن کینگیزلی آمده است: در سال ۱۹۵۴ تدی دانیلز و همکارش، برای بررسی فرار یک بیمار روانی خطرناک، سولاندو، از بیمارستانی در جزیره شاتر به این جزیره مسافرت می‌کنند.

در هنگام ورود به این جزیره تد با رفتار‌های ناخوشایند پلیس جزیره رو‌به‌رو می‌شود و.....