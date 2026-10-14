معاون فنی و اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان از پیش‌بینی برداشت بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ تن کنجد از مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: با فعالیت مداوم کارگاه‌های فرآوری، محصولات جانبی کنجد دشتستان به سراسر کشور ارسال می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، طیبه کیانی با اشاره به جایگاه دشتستان به‌عنوان بزرگ‌ترین قطب کشاورزی استان بوشهر، اظهار کرد: امسال حدود یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت کنجد رفته است که پیش‌بینی می‌شود حدود یک‌هزار و ۵۰۰ تن محصول از این مزارع برداشت شود.

وی با اشاره به سازگاری بالای این گیاه با اقلیم منطقه، افزود: فصل کاشت کنجد از اوایل تیر یعنی در اوج گرمای تابستان آغاز می‌شود؛ دوره‌ای که درعمل شرایط برای کشت سایر محصولات در منطقه فراهم نیست، اما کنجد به‌عنوان گیاه گرمادوست و سازگار با آب‌وهوای گرم و خشک جنوب، بازدهی بسیار مناسبی دارد.

معاون جهاد کشاورزی دشتستان با بیان اینکه کشت کنجد بخشی از هویت و فرهنگ سنتی کشاورزی دشتستان است، یادآور شد: در سال‌های اخیر به‌دلیل ارزش اقتصادی بالا و مصرف چشمگیر فرآورده‌های کنجدی در سبد غذایی خانواده‌ها، تمایل کشاورزان به کشت این محصول راهبردی دوچندان شده است.

وی درباره مصارف این محصول گفت: کنجد برداشتی علاوه بر تأمین بذر مورد نیاز مزارع شهرستان و مناطق همجوار برای سال آینده، در نانوایی‌ها، کارگاه‌های شیرینی‌پزی و کیک‌پزی و به‌ویژه صنایع تبدیلی کاربرد دارد.

کیانی از رونق کارگاه‌های ارده‌سازی در دشتستان خبر داد و تصریح کرد: در گذشته این کارگاه‌ها بیشتر فصلی و ویژه زمستان بودند، اما اکنون به‌صورت مستمر و چهارفصل فعالند؛ محصولاتی نظیر ارده، حلوا ارده و حلواشکری تولیدی در دشتستان پس از تأمین بازار استان، به سراسر کشور صادر و توزیع می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ارزش غذایی بالای این دانه روغنی، یادآور شد: روغن کنجد پس از روغن زیتون از سالم‌ترین روغن‌های گیاهی دنیا برای سلامت قلب و عروق است؛ ضمن اینکه کنجد به داشتن پروتئین مناسب و کلسیم فراوان شناخته می‌شود، به‌گونه‌ای که مصرف روزانه یک قاشق غذاخوری از آن، حدود ۳۰ درصد از نیاز روزانه بدن به کلسیم را تأمین می‌کند.