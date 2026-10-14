به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت آزادگان گفت: این مبلغ برای محوطه‌سازی حیاط، مرمت حوض و مرمت دیوار‌های پیرامونی قلعه صمصام‌السلطنه شلمزار اختصاص پیدا کرده است.

مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی قلاع تاریخی چهارمحال و بختیاری افزود: قرار است بازسازی محوطه قلعه صمصام‌السلطنه شلمزار در مدت چهار ماه انجام شود.

او تصریح کرد: قلعه شلمزار، بنای کاخ‌قلعه نجف‌قلی‌خان صمصام‌السلطنه بختیاری از دوره فاتحان اصفهان و تهران در دوره مبارزه با استبداد صغیر محمدعلی‌شاه قاجار است.

کارشناس حفظ و احیاء آثار تاریخی، معنوی و طبیعی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: بسیاری از نقاط این استان از دیرباز مهد مفاهیم تاریخی و فرهنگی قابل توجه بوده‌اند و در این بین شلمزار به‌عنوان مرکز شهرستان کیار دارای ویژگی‌های خاص از جهات مختلف شمرده می‌شود.

او اضافه کرد: طبیعت پیرامونی شلمزار با ارتفاعات برف‌گیر، مرغزار‌های سرسبز، باغات و چشمه‌سار‌های زلال، این شهر را به یکی از نزهتگاه‌های شاخص منطقه تبدیل کرده است.

آزادگان گفت: قرار گرفتن شلمزار در مسیر ایل‌راه تاریخی دزپارت و توجه طوایف مختلف ایل بختیاری به این منطقه به‌عنوان محل استقرار و گذرگاه میان جلگه‌های خوزستان و اصفهان، بر اهمیت تاریخی و فرهنگی آن افزوده است.