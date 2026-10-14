اعزام تیم بوکس جوانان به مسابقات قهرمانی جهان
تیم بوکس جوانان کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان امروز راهی کشور مونته نگرو شد.
تیم بوکس جوانان ایران با ترکیبی متشکل از کادر فنی و ۵ بوکسور در این رقابتها حضور خواهد داشت.
اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:
هیوا نادری نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم
علی چهرقانی نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم
اشکان هاشمی نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم
محمدصالح مصباحی روزبهانی نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم
امیرمحمد رستمپور نماینده وزن ۹۰ کیلوگرم
رضا مهدیپور سرمربی جوانان است.
مرتضی سپهوندی و ایمان طیبی به عنوان مربی تیم جوانان هستند.