به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با تداوم استقرار شرایط جوی پایدار در گیلان، آسمان استان تا یکشنبه آینده، صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، مه آلودگی هوا و خیزش گرد و خاک، به ویژه در مناطق کوهستانی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه دمای هوای گیلان در پی وزش باد گرم در این مدت، ۲ تا ۴ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، افزود: همچنین افزایش ابر همراه با بارش‌های پراکنده باران نیز در این مدت پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه استان در شبانه روز گذشته، رشت با ۲۹ درجه دما و خنک‌ترین منطقه دیلمان و ماسوله با ۱۵ درجه دما ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۲۸ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۵ درصد است.

دادرس افزود: دریای خزر هم با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر، از امروز تا یکشنبه، برای فعالیت‌های دریانوردی و صید مناسب است.