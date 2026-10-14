به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین محمدی در آیین گرامیداشت روز پرستار، از مجموعه اقدامات این سازمان از جمله ابلاغ و آغاز قطعی تعرفه‌های خدمات پرستاری، برگزاری آزمون برای جذب چهار هزار نیروی جدید در بخش درمان و ارتقای ساختار تشکیلاتی حوزه پرستاری در سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: در سازمان تأمین‌اجتماعی به جامعه پرستاری، نه تنها به شکل هزینه نگاه نمی‌کنیم بلکه تقویت معیشت آنان را در راستای تقویت امنیت ملی و راهبردی درنظر می‌گیریم.

وی با اشاره به مطالبه جامعه پرستاری سازمان برای اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، گفت: همه اقدامات لازم و مصوبات موردنیاز در این زمینه انجام شد و پس از اماده سازی سیستم ها، اجرای پایلوت ازمایشی و هماهنگی و آموزش‌های لازم، این طرح رسما در سراسر کشور اغاز شد و احکام مربوط به این تعرفه‌ها از آبان‌ماه ابلاغ و پرداخت‌ها از آذرماه انجام می‌شود.



محمدی افزود: با تکیه بر راهبرد اشاره شده، تا اطلاع ثانوی معیشت و درمان بازنشستگان، مستمری‌بگیران و بیمه‌پردازن خط قرمز سازمان تأمین‌اجتماعی است و با این رویکرد، معیشت نیروی انسانی شاغل در بخش‌های مرتبط، نیز باید مورد توجه ویژه باشد.در همین زمینه با همراهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم بر این شد که اقدامات خاصی در چارچوب معیشت جامعه درمانی مدنظر قرار گیرد.



وی در ادامه این جلسه به نقش‌آفرینی ویژه پرستاران در شرایط جنگ‌های اخیر اشاره کرد و گفت: پیش از هر چیز، عظمت و شکوه و نکویی جامعه پرستاری کشور را باید ستایش کنیم. همچنین در دوره کرونا به عنوان یک جنگ زیستی و همچنین در این ایام جنگ‌های اخیر جنایتکاران عالم علیه ملت ایران، صحنه‌های شگرفی از حضور و همراهی پزشکان و‌پرستاران رقم خوره است. امید که این همراهی و همدلی ملی برای کار از این ایام ادامه پیدا کند.



محمدی در ادامه این مراسم گفت: علم پزشکی و پرستاری را علم درمان می‌دانیم، اما اساسا در کنار علم، عمل طبابت و پرستاری عمل تعهدی مدام است و این ستوده است. باید به عنوان یک سرمایه اجتماعی کشور، به طور مستمر از آن بهره بگیریم. توسعه مسئولیت اجتماعی و الگوسازی از نظر تعهد به ایران و آینده کشور را باید در چارچوب توسعه فرهنگ‌سازی کار پزشکان و پرستاران در دستور کار داشته باشیم.

۸۰ درصد بار مراقبت‌های درمانی بر عهده پرستاران است



سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: ۸۰ درصد بار مراقبت بهداشتی و درمانی بر عهده پرستاران است. ئ هر اندازه که پرستاران آموزش بیشتری دیده باشند، نرخ‌های ماندگاری و بازگشت بیماران به بیمارستان کمتر می‌شود و این مهم در اقتصادی سلامت و تأمین اجتماعی، اقتصاد ملی، معیشت مردم و هزینه‌های عاطفی و اقتصادی خانوار تأثیرگذار خواهد بود



محمدی در ادامه روز پرستار گفت: اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز مهم‌ترین وجهه جامعه پرستاری است. در حال حاضر بیشترین اعتماد عمومی به پرستاران و بهش دیگری از مشاغل مانند معلمان است.

وی اضافه کرد: پناهگاه امنی در جامعه وجود دارد که بین اقشار مختلف توزیع شده و یکی از گروه‌هایی که این امنیت را ارتقا می‌دهد، پرستاران هستند.

فعالیت ۱۷ هزار پرستار در تأمین‌اجتماعی



سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه بیش از ۱۷ هزار پرستار در تأمین‌اجتماعی مشغول به‌کار هستند، گفت: بالغ بر ۵ هزار پست بلاتصدی نیز در این حوزه وجود دارد. پس از سه سال وقفه، امسال برگزاری آزمون استخدامی برای جذب چهار هزار پرستار در دستور کار قرار گرفته است که این اقدام می‌تواند در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی و کاهش بخشی از فشار کاری پرستاران مؤثر باشد.

وی افزود: با هدف جبران کسری نیرو و ارتقای خدمت رسانی به بیمه شدگان و بازشستگان در مراکز درمانی سازمان، مجوز‌ها و مقدمات لازم برای برنامه‌ریزی برای برگزاری آزمون جذب نیروی انسانی در حوزه کادر درمان و پرستاری در سال‌جاری و استخدام ۴ هزار نفر در این حوزه صورت گرفته است که فراخوان و آگهی ازمون در آذر ماه از طریق سازمان رسما اعلام خواهد شد.

در پایان این مراسم و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست، رئیس هیأت مدیره و‌جمعی از معاونین سازمان تأمین‌اجتماعی و معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان نظام پرستاری، پرستاران نمونه سراسر کشور به نمایندگی از استان‌ها مورد تقدیر قرار گرفتند.