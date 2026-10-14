به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور گروهی ۳۶ تیم حضور دارند. هر تیم با ۴ حریف در خانه و ۴ حریف دیگر در خارج از خانه رو‌به‌رو خواهد شد و جدول دور گروهی به صورت کلی محاسبه می‌شود. در پایان ۸ تیم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود می‌کنند و تیم‌های نهم تا بیست و چهارم راهی دور پلی آف می‌شوند. نتایج و برنامه ادامه هفته دوم به این شرح است:

لانس فرانسه ۰ - ۲ اسپورتینگ لیسبون پرتغال

صباح جمهوری آذربایجان ۲ - ۰ اسلاویا پراگ چک

آرسنال انگلیس ۳ - ۰ لیل فرانسه (گل‌ها: یورین تیمبر در دقیقه ۶۴، ابره چی ازه ۶۷ و بوکایو ساکا ۷۱)

آتلتیکومادرید اسپانیا ۲ - ۰ منچستریونایتد انگلیس (گل‌ها: پابلو باریوس در دقیقه یک و آده مولا لوکمن ۷۹)

اینتر ایتالیا ۳ - ۴ کلوب بروخه بلژیک (گل‌های اینتر: لائوتارو مارتینس ۴۴ و ۸۱ و آنژ بونی ۳ + ۹۰)

گالاتاسرای ترکیه ۱ - ۴ بارسلونا اسپانیا (گل‌های بارسا: ژائو کانسلو در دقیقه ۴۳، فرمین لوپس ۵۰، آنتونی گوردون ۵۳ و کریم آده یمی ۶۵)

ار بی لایپزیش آلمان ۱ - ۰ آیندهوون هلند

وایکینگ نروژ ۳ - ۳ بایرن مونیخ آلمان (گل‌های بایرن: هری کین در دقایق ۵۴ - پنالتی و ۶۰ و لوئیز دیاس ۷۱)

ویارئال اسپانیا ۳ - ۱ ناپولی ایتالیا (گل ناپولی: امیر رحمانی در دقیقه ۸)

* برنامه - چهارشنبه ۲۲ مهر:

فاینورد هلند - کومو ایتالیا

لاسک لینز اتریش - لیورپول انگلیس

رم ایتالیا - رئال مادرید اسپانیا

آستون ویلا انگلیس - فنرباغچه ترکیه

- اسماعیل کارتال سرمربی ترکیه‌ای و سابق پرسپولیس هدایت تیم فنرباغچه را بر عهده دارد.

شاختار دونیتسک اوکراین - آ ا ک آتن یونان

بودو گلیمت نروژ - بوروسیا دورتموند آلمان

منچسترسیتی انگلیس - پاری سن ژرمن فرانسه

رئال بتیس اسپانیا - پورتو پرتغال

اسلووان براتیسلاوا اسلواکی - اشتوتگارت آلمان

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- در جدول تیم‌های ۶ امتیازی بارسلونا، اسپورتینگ لیسبون و آرسنال اول تا سوم هستند. تیم بایرن مونیخ با ۴ امتیاز چهارم است.