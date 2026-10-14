معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف شفاف‌سازی در بازار سرمایه در شهریور امسال، ۵ هزار و ۸۳۰ تذکر سیستمی در بورس‌های چهارگانه ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف شفاف‌سازی در بازار سرمایه در شهریور امسال، ۵ هزار و ۸۳۰ تذکر سیستمی در بورس‌های چهارگانه ارسال کرد که ۵ هزار و ۶۴۸ تذکر مربوط به بورس و فرابورس و ۱۸۲ تذکر مربوط به بورس‌های کالا و انرژی بوده است.

از میان ۵ هزار و ۶۴۸ تذکر سیستمی در بورس و فرابورس، بیش‌ترین تذکر درباره ایجاد فشارخرید یا فروش با ۱۴۹۵ و ایجاد/ حذف نامتعارف با ۱۱۳۰ تذکر بوده است. کمترین تذکر نیز به ایفا نشدن تعهدات بازارگردانی با ۴۸۲، رنج مثبت با ۳۴۵، ظن دستکاری قیمتی با ۲۸۷، رنج منفی با ۲۸۰، معاملات چرخشی یا هماهنگ با ۲۳۱، ظن الگوریتم با ۲۰۱، سفارش ترغیب و ترس با ۱۹۷، رعایت نشدن سقف موقعیت‌های باز قرارداد اختیار با ۱۶۷ و پوشش مظنه‌های برتر با ۱۶۴ تذکر بوده است.

داده‌های آماری نشان می‌دهد در شهریور امسال تعداد کل محدودیت‌های دسترسی در بورس و فرابورس ۱۳۱ مورد بوده که ۴۷ مورد به ظن دستکاری قیمتی، ۲۱ مورد مربوط به ایجاد/حذف نامتعارف، ۱۹ مورد به معاملات چرخشی یا هماهنگ، ۱۴ مورد به پیش دستی، ۱۲ مورد به رنج مثبت و ۷ مورد به ایجاد فشار خرید یا فروش اختصاص داشته است.

تعلیق و توقف نماد

در این بازه زمانی ۲۰ نماد در بورس و فرابورس به دلایل نظارتی، ۸ نماد به دلیل ظن دستکاری و ۲ نماد به دلیل افشا نشدن اطلاعات متوقف یا تعلیق شدند. افزون بر این در شهریور امسال ۴۷ تذکر اداری و ۷۱ شکایت مورد بررسی قرار گرفت.

۱۸۲ اقدام نظارتی در بورس‌های کالا و انرژی

گزارش‌های آماری حاکی از آن است که در شهریور امسال، برخی معامله‌گران در بورس‌های کالا و انرژی، ۱۸۲ تذکر دریافت کردند که بیش‌ترین تذکر مربوط به بی‌توجهی به پیام ناظر با ۹۰ مورد بوده است. هم‌چنین، کم‌ترین تذکر‌ها مربوط به ارسال قیمت‌های نامتناسب با شرایط بازار با ۱۹ مورد، تعهد بازارگردان با ۱۹، رعایت نشدن محدودیت‌های ثبت سفارش با ۱۵ مورد، تخلفات مرتبط با بازارگردانی با ۱۵مورد، ثبت و حذف نامتعارف سفارش با ۱۱ مورد، شوک قیمتی با ۵ مورد، معاملات چرخشی یا هماهنگ با ۴ و حضور نداشتن معامله‌گر با ۳ تذکر بوده است.

طبق این گزارش، تعداد کل محدودیت‌های دسترسی در بورس‌های کالایی، در شهریور امسال ۲۰ مورد بوده که ۱۰ مورد به خرید گواهی توسط مشتری خارجی و ۱۰ مورد به معاملات چرخشی یا هماهنگ اختصاص داشته است.