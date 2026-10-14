نشست دو روزه آموزشی قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سقط جنایی با حضور ۵۰ نفر از قضات سراسر کشور در ساختمان آموزش و رفاهی قوه قضائیه در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای مهدی جوهری، رئیس امور آموزش قوه قضائیه، با اشاره به اهداف برگزاری این نشست گفت: در این دوره آموزشی، پدیده سقط جنایی از ابعاد پزشکی، اجتماعی، فقهی، حقوقی، آماری و نظارتی بررسی می‌شود.

وی افزود: آسیب‌شناسی این پدیده و بررسی تکالیف مقرر برای قوه قضائیه در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از دیگر محور‌های این نشست است.

رئیس امور آموزش قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به پرونده‌های سقط جنایی گفت: تلاش می‌کنیم با تبادل نظر میان قضات رسیدگی‌کننده، متخصصان پزشکی قانونی و استادان حوزه‌های اجتماعی و حقوقی، زمینه هماهنگی بیشتر در رسیدگی به این پرونده‌ها فراهم شود.

جوهری افزود: متناسب‌بودن مجازات‌ها با شرایط پرونده و شخصیت مرتکب و افزایش جنبه بازدارندگی آنها از دیگر موضوعات مورد توجه در این نشست است.

وی با اشاره به حضور قضات دارای تجربه عملی در رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: هم‌اندیشی و تبادل نظر میان قضات و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف می‌تواند به شناخت دقیق‌تر ابعاد این پدیده و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن کمک کند.

رئیس امور آموزش قوه قضائیه همچنین از برگزاری دوره آموزشی مشابهی در کمتر از یک ماه گذشته با حضور ۶۰ نفر از قضات کشور خبر داد و گفت: در این مرحله نیز ۵۰ نفر از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سقط جنایی در دوره دو روزه آموزشی شرکت کرده‌اند.