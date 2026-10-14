

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با روز جهانی نابینایان، مجموعه‌ای از نشست‌ها و آیین‌های تکریم، با عنوان «دنیای تاریک و روشن» از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ در کتابخانه‌های عمومی برگزار می‌شود؛ رویداد‌هایی با محوریت آگاهی‌بخشی، ترویج فرهنگ مطالعه و توجه به ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و نیاز‌های فرهنگی نابینایان و افراد دارای آسیب بینایی.

این مجموعه برنامه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی در گسترش عدالت فرهنگی و فراهم‌کردن فرصت برابر برای دسترسی به دانش و اطلاعات، در قالب نشست‌ها و آیین‌های تکریم، کارگاه‌های ترویجی و آموزشی، رویداد‌های هنری و کودک‌محور و فعالیت‌های رسانه‌ای و آگاهی‌بخش اجرا می‌شود.

روز جهانی نابینایان فرصتی برای افزایش شناخت جامعه نسبت به مسائل و نیاز‌های افراد نابینا و کم‌بینا و تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه حضور فعال و برابر آنان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی است. در این میان، کتابخانه‌های عمومی با توسعه خدمات فراگیر و فراهم‌کردن امکان دسترسی به منابع و برنامه‌های فرهنگی، می‌توانند نقشی مؤثر در تقویت مشارکت اجتماعی و گسترش فرصت‌های یادگیری برای این گروه از مخاطبان ایفا کنند.