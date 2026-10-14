۳۵ کیلوگرم: مبین چالاک گلرودباری (البرز) محمدطا‌ها سیاوشی زنگیانی (مازندران) محمدرضا بیگی (آذربایجان شرقی)

۳۸ کیلوگرم: محمدامین محمدی رق‌آبادی (کرمان) علی مزرعه (البرز) محمدحسین جهان‌پناه (مازندران)

۴۱ کیلوگرم: امیررضا عباس‌پورگورابی (گیلان) شایان حق‌دوست (آذربایجان شرقی) محمدیاسین سلمان پور (مازندران)

۴۴ کیلوگرم: رسا ارشد قصابسرایی (تهران) علی‌اصغر خانزاده (قزوین) سیدمحمدآریا میرحسینی بیدگلی (اصفهان)

۴۸ کیلوگرم: مهبد محجوب طاکوهی (مازندران) محمدطا‌ها علی‌پور نوشر (گیلان) ابوالفضل ولی‌زاده (آذربایجان غربی)

۵۲ کیلوگرم: امیرمحمد محمدی مقدم (لرستان) سیدکیارش حسینی (تهران) بنیامین خمر (گلستان)

۵۷ کیلوگرم: حسین تیموری (مازندران) پویان ستوده (البرز) امیرعطا نصیری (زنجان)

۶۲ کیلوگرم: امیرحسین یدالهی‌نیا (تهران) سینا مهدوی‌تبار (البرز) امیرعلی خطیرنامنی (گلستان)

۶۸ کیلوگرم: کورش زارعی (قزوین) امیرعباس خدادادی (خراسان رضوی) محمدرضا ابام (همدان)

۷۵ کیلوگرم: بنیامین خرمی (لرستان) محمدعلی کریمی آذر (تهران) مسلم رشیدی (خراسان رضوی)

۸۵ کیلوگرم: متین ارشک (مازندران) مصطفی علی‌بازی بهلولی (خراسان رضوی) حامی جهانشاهلو (البرز)

۱۰۰ کیلوگرم: علیرضا محمدی (مازندران) امیرعلی طاهری (تهران) محمد آزادی (کرمانشاه)

نفرات دعوت شده از طرف کادر فنی: امیر علی عجمی (سمنان)، امیر صدرا شریفی (همدان)، امیرحسین شعبانی (مازندران)، امیرمحمد محمدی (البرز)، کیان کاظمی (مازندران)، محمدصدرا ساعدی (آذربایجان غربی)

سرمربی: حسن طهماسبی

مربیان: حسین رنگرز - هادی داداشی

مربیان ثابت ادواری: بیژن چنگیزی فر، شهریار شادمنفعت

نفرات دعوت شده اردوی دوم بعنوان مربیان سازنده: جواد مازنی، علی زبردست، مهرداد حدادی، مجتبی بختیاری، جعفر درشتی، شهروز قاسم پور، حسن لشکری، سعید عبادی، محمدمهدی نوری فر