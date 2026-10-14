به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیرامور منابع آب بوکان گفت: ۳۱۶ میلیون مترمکعب آب هم اکنون در مخزن سد شهیدکاظمی ذخیره شده که از این میزان ۱۲ میلیون مترمکعب در سال آبی جدید وارد سد شده است.

عباس عباسی با اشاره به وضعیت ذخایر این سد در مدت مشابه سال گذشته افزود: در این مقطع از سال، حجم آب ذخیره‌شده در سد ۶۴.۹ میلیون مترمکعب بود و هیچ ورودی آبی به مخزن ثبت نشده بود.

وی با بیان اینکه ورودی آب سد شهیدکاظمی هم‌اکنون به ۵.۳۵ مترمکعب در ثانیه رسیده است، اضافه کرد: افزایش ورودی آب به این سد ناشی از رهاسازی آب از سد چراغ‌ویس سقز است که در بالادست سد شهیدکاظمی قرار دارد.

عباسی ادامه داد: تراز دریاچه سد شهیدکاظمی بوکان درحال حاضر به یک‌هزار و ۴۰۹.۵۸ متر رسیده است، در حالی که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته حدود یک‌هزار و ۳۹۷ متر بود.

مدیرامور منابع آب بوکان با اشاره به خروجی کنونی ۱۴ مترمکعب آب در ثانیه از سد شهیدکاظمی، اظهارداشت: در سال آبی گذشته، علاوه بر تامین حق‌آبه محیط زیست، ۱۹ میلیون مترمکعب آب برای مصارف آشامیدنی بوکان و بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب نیز برای بخش کشاورزی رهاسازی شد.

مدیر امور منابع آب بوکان همچنین از افزایش قابل توجه ورودی آب به این سد در سال آبی گذشته خبر داد و گفت: از اول مهر ۱۴۰۴ تا اول مهر ۱۴۰۵، در مجموع ۲.۲ میلیارد مترمکعب آب وارد سد شهیدکاظمی بوکان شد که در مقایسه با ۳۰۳ میلیون مترمکعب ورودی در سال پیش از آن، افزایش ۶۲۸ درصدی را نشان می‌دهد.

عباسی با اشاره به اهمیت این سد در تامین منابع آبی منطقه اضافه کرد: سد شهیدکاظمی از سد‌های بزرگ آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود و حوضه آبریزآن حدود ۶۵۰ کیلومتر مربع وسعت دارد که بخش‌هایی از استان‌های آذربایجان‌غربی و کردستان را در بر می‌گیرد.

سد شهید کاظمی بوکان درجنوب دریاچه ارومیه و بر روی رودخانه زرینه‌رود احداث شده و با ظرفیتی حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب، پرآب‌ترین سد آذربایجان غربی به شمار می‌رود.