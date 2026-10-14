رئیس کنگره بین‌المللی سلامت زنان با تأکید بر اینکه سلامت زنان فراتر از مرز‌های وزارت بهداشت است، گفت: سلامت بانوان محصول هم‌افزایی همه‌جانبه سیاست‌گذاری اقتصادی، محیط‌های کاری، نظام خانواده، آموزش و فرهنگ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیرخانه این کنفرانس ۴۶۰ خلاصه مقاله دریافت کرده است که از میان آنها ۲۶۰ مقاله به‌صورت پوستر و تعدادی نیز به‌صورت سخنرانی علمی در طول برگزاری رویداد ارائه می‌شوند .

تمرکز اصلی این رویداد بر گفتمان‌سازی و ارائه راهکار‌های علمی و عملی برای حل مشکلات حوزه سلامت زنان است.

کامران باقری لنکرانی امروز چهارشنبه بیست و دوم مهر در پانزدهمین کنگره بین‌المللی سلامت زنان گفت : در مقیاس جهانی بیش از ۴۷ درصد از نیروی کار رسمی و غیررسمی را زنان تشکیل می‌دهند و علاوه بر آن، به‌طور میانگین سه برابر مردان عهده‌دار کار بدون دستمزد در منزل یا مراقبت از اعضای خانواده هستند؛ پدیده‌ای که از آن به‌عنوان «شیفت دوم کاری» یاد می‌شود.

وی افزود: بیش از ۳۸ درصد از زنان شاغل در جهان در معرض اختلالات اسکلتی، عضلانی و مزمن هستند و بیش از ۴۲ تا ۴۳ درصد از شاغلین زن نیز از فرسودگی شغلی یا استرس مزمن رنج می‌برند.

رئیس کنگره بین‌المللی سلامت زنان با اشاره به نرخ مشارکت اقتصادی بانوان در جهان اسلام و ایران بیان کرد: در کشور ما اگرچه سهم اشتغال رسمی بانوان حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد گزارش می‌شود، اما حضور زنان در مشاغل تخصصی مثل آموزش و پرورش، بهداشت و فناوری بیشتر از این مقدار است؛ به‌طوری‌که حدود ۶۵ درصد از کارکنان حوزه سلامت کشور را بانوان تشکیل می‌دهند و بیش از ۶۰ درصد پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها نیز از میان داوطلبان دختر هستند.

وی با اشاره به آمار‌های بالای اضطراب و کم‌تحرکی در میان بانوان شاغل و همچنین نرخ چاقی در میان آنان خاطرنشان کرد: داده‌های ملی نشان می‌دهد که تنها ۲۸ درصد بانوان نه چاق هستند و نه اضافه وزن دارند و نرخ چاقی در میان بانوان ایرانی تقریباً دو برابر مردان است که این موضوع زنگ خطری جدی محسوب می‌شود.

باقری لنکرانی زنان خانه‌دار را نیز نخستین و مؤثرترین رکن مراقبت سلامت در خانواده دانست و تصریح کرد: جامعه‌ای که این بانوان را در حاشیه محاسبات اقتصادی قرار بدهد، درک درستی از پایداری اجتماعی ندارد و باید پوشش‌های بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی و دسترسی عادلانه به غربالگری‌ها برای آنان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه برای ارتقای سلامت زنان نباید منتظر رفع تحریم‌ها یا بودجه‌های نجومی ماند، یادآور شد: مواردی همچون اعمال ساعات کار شناور، ایجاد مهدکودک در جوار محیط‌های کاری، دورکاری یا فعالیت پاره‌وقت، هزینه‌بر نیستند ولی می‌توانند سلامت روان بانوان را به درصد بالایی ارتقا دهند.