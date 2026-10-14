استقرار جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت، شرجی، مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب شرقی، جنوب غربی، غربی و مرکزی خواهد شد. همچنین با عبور ریز موج‌ها تا پایان هفته از فراز استان خوزستان، شاهد ابرناکی و احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و رعد و برق در ارتفاعات استان خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز دوشنبه هفته آینده همچنان استقرار جریانات جنوبی و مرطوب را نشان می‌دهد که، به تناوب سبب افزایش رطوبت، شرجی، مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب شرقی، جنوب غربی، غربی و مرکزی خواهد شد. همچنین با عبور ریز موج‌ها تا پایان هفته از فراز استان، شاهد ابرناکی و احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و رعد و برق در ارتفاعات استان خواهیم بود.

با توجه به ماهیت فصل احتمال رگبار‌های پراکنده و نقطه‌ای در دیگر مناطق استان نیز دور از انتظار نیست. تا اوایل هفته آینده تغییرات دمایی محسوس نیست.

در شبانه روز گذشته کشاورزی اهواز با دمای ۴۱.۸ و ایذه با دمای ۱۷.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۴۰.۳ و کمینه دمای ۲۳.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.